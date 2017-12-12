قربانیان وبا در یمن به ۲۲۲۴ نفر رسید/ بیش از ۹۷۵ هزار مورد ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهداشت جهانی امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: از ۲۷ آوریل سال جاری میلادی، ۹۷۵ هزار مورد ابتلا به بیماری وبا در یمن مشاهده شده و طی این مدت ۲ هزار و ۲۲۴ نفر نیز بر اثر این بیماری مهلک جان خود را از دست داده اند.

سازمان بهداشت جهانی در ادامه می افزاید که بیماری وبا در ۲۱ استان از ۲۲ استان یمن شیوع یافته است.

با توجه به ادامه حملات ددمنشانه سعودی ها به کشور یمن و تداوم محاصره ظالمانه، میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره شده اند و بالطبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری مهلک وبا قرار دارند.