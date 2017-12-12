مسکو به همکاری با ایران در سوریه ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران اظهار داشت که همچنان به همکاری با ایران در کمک به سوریه ادامه خواهیم داد.

جاگاریان با تاکید بر استفاده از عبارت دولت قانونی بشار اسد به جای عبارت غربی رژیم گفت: بر خلاف کشورهای غربی تحت حمایت آمریکا، ما بدون توجه به این که مناطق سوریه تحت کنترل چه کسانی هستند کمک های بشردوستانه زیادی به مردم سوریه ارسال می کنیم، اما آمریکا اعلام کرد که فقط به مناطقی که تحت کنترل دولت قانونی سوریه نیستند، کمک خواهد کرد.

سفیر روسیه در تهران افزود: آمریکا سیاستی را برای تقسیم سوریه با این احساس دنبال می کند که می خواهد حکومت محلی فراتر از کنترل دمشق ایجاد کند. در عین حال، آنها می گویند که حامی تمامیت ارضی سوریه هستند، اما در واقعیت همه چیز متفاوت است.

جاگاریان تصریح کرد که در حوزه کمک های بشردوستانه، روسیه چشم انداز بسیار خوبی برای گسترش همکاری با ایران در سوریه را می بیند.