پایان پنجمین روز عملیات جستجو/پیکر نهمین کوهنورد همچنان مفقود است

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملیات جستجو برای یافتن نهمین فرد مفقودی حادثه سقوط بهمن در اشترانکوه اظهار داشت: از اولین ساعات صبح امروز با حضور ۲۵ کوهنورد مشهدی و ۲۶ کوهنورد لرستانی و با بکارگیری یک فروند بالگرد «MI ۱۷»، عملیات جستجوی جسد «علی حسینی» کوهنورد خراسانی ادامه یافت.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز نیز نتیجه ای حاصل نشد، تصریح کرد: همچنان پیکر «علی حسینی» مفقود است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان ادامه داد: با توجه به افزایش میزان برودت هوا و وجود کولاک شدید در منطقه، عملیات جستجو در ساعت ۱۵ عصر امروز سه شنبه متوقف شد.

آریایی با بیان اینکه تقریبا تمام محدوده سقوط بهمن بطور کامل بررسی و جستجو شده ولی آثاری از نفر نهم مشاهده نشده است، افزود: ادامه عملیات جستجو به صبح فردا چهار شنبه موکول شد.