ایستگاه های آتش نشانی موجود با جمعیت شهرستان قدس تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه ایستگاه آتش نشانی در حال احداث واقع در میدان امام حسین(ع) و پارک بانوان که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر،معاون فنی عمرانی شهرداری و مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس انجام شد، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت : در حال حاضر ۴ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر قدس مشغول به ارائه خدمات است، که با توجه به میزان جمعیت و تراکم ساختمانی موجود در این شهر ساخت ایستگاه های آتش نشانی جدید در نقاط مختلف شهر ضرورت دارد.

وی افزود : البته با پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر در دوره چهارم طرح جانمایی و ساخت ۲ ایستگاه جدید در دستور کار شهرداری قدس قرار گرفت و هم اکنون عملیات عمرانی ساخت ایستگاه آتش نشانی در میدان امام حسین(ع) با ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

شهردار قدس با اشاره به افزایش روز افزون جمعیت شهرستان بر ضرورت رعایت استاندارهای زندگی شهری در شهر قدس تاکید کرد و گفت : برای تحقق استاندارد ایمنی امدادی می بایست به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی فعال در نقاط مختلف شهر احداث شود که امیدواریم با اهتمام مدیریت شهری قدس و اعضای شورای اسلامی شهر در دوره پنجم شاهد تحقق این استانداردها باشیم.