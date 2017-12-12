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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آخرین کشته‌های تصادف اردوی راهیان نور

آخرین کشته‌های تصادف اردوی راهیان نور

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در سانحه تصادف اتوبوس راهیان نور چهار نفر کشته شدند.

نجات بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سانحه تصادف رانندگی گفت: سانحه تصادف اردوی راهیان نور در محور سوسنگرد بوده و تا کنون هفت نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند.

طبق گزارشات اولیه حوالی ساعت ۱۷:۴۵ در کیلومتر ۸ کمربندی سوسنگرد استان خوزستان یک دستگاه اتوبوس بنز حامل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان با وانت تویوتا با پلاک منطقه آزاد برخورد کرد.

این در حالی است که رضوانی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ۴ نفر در این حادثه که دو دانش آموز، یک مربی و یک کمک راننده جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: تعداد سه دانش آموز نیز آسیب جدی دیده اند که تحت مراقبت های ویژه هستند.

وی تصریح کرد: آمار کشته شدن هفت نفر در این حادثه غیر رسمی است.

آموزش و پرروش در جدیدترین اطلاعیه خود عنوان کرد که با توجه به جدیدترین اخبار دریافتی، آخرین آمار قطعی کشته شدگان این سانحه، ۲ دانش آموز، ۱ نفر راوی و ۱ نفر مربی تایید می شود.

براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۷ نفر از مصدومان اردوی راهیان نور در اورژانس بیمارستان گلستان شهر اهواز بستری شده اند که حال ۳ نفر از آنها بسیار وخیم گزارش شده‌است.

کد مطلب 4170458

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