توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان‌مهر ظهر سه شنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهرکرد با اشاره به ضعیف بودن صنعت چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در این استان صنعت فعالی وجود ندارد که بتوان ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت و توسعه دهیم از همین رو باید شرکت‌های دانش‌بنیان و آی تی را تقویت و حمایت کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ خوابگاه از سوی بنیاد ۱۵ خرداد احداث شده است، تاکید کرد: خوابگاه دخترانه دانشگاه شهرکرد توسط بنیاد ۱۵ خرداد در حال احداث که حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه وام شرافتی به دانشجویان پرداخت می‌شود، عنوان کرد: پرداخت وام تا ۵۰۰ درصد رشد داشته و همه دانشجویان متقاضی می‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

۱۳۰ میلیارد تومان وام به دانشجویان مقطع دکتری پرداخت شده است

یزدان مهر افزود: در حال حاضر ۱۳۰ میلیارد تومان وام به دانشجویان مقطع دکتری پرداخت شده و همچنین وام‌های ازدواج و مسکن دانشجویان متاهل رشد چشمگیری داشته است.

وی یادآور شد: در بودجه سال آینده مبلغی بالغ بر ۶۴۵ میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه خدمات ویژه و مختلف در دانشگاه های سطح کشور در نظر گرفته شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پرداخت وام عتبات به ۳۰ هزار دانشجو در سالجاری، تاکید کرد: پرداخت بعضی از وام ها تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

یزدان مهر با اشاره به پرداخت وام عتبات به دانشجویان متاهل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به دانشجویان مجرد نیز یک میلیون تومان است، گفت: وام ضروری از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال رشد یافته است.