۲.۵ میلیون نفر در استان تهران در بافت های فرسوده زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان استانی با اعضای شورای شهر تهران، طی سخنانی گفت: نظام اسلامی نظامی مردمی است که مدیریت کشور از طریق مردم انجام می شود به طوریکه اعضای مجلس خبرگان که رهبر را انتخاب می کنند با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.

وی افزود:انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها نیز با رأی مستقیم مردم است و وزرا نیز پس از معرفی رییس جمهور با تایید نمایندگان مردم انتخاب می شوند.

٨ میلیون نفر از جمعیت استان در تهران، ری و شمیرانات سکونت دارند

مقیمی در ادامه به نقش مهم شوراها که در قانون اساسی به آن اشاره شده است تاکید کرد وافزود:١١٧ هزار نفر در شوراهای کشور عضو هستند که حدود یکهزار و ٩٠٠ نفر آن در استان تهران هستند.



وی ادامه داد: در مواد ١٠٠ تا ١٠٤ قانون اساسی وظایف شوراها تعریف شده است و نیاز است قوانین لازم نیز درخصوص این وظایف در مجلس نیز به تصویب برسد.

استاندار تهران به اصل ١٠٠ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل وظایف شوراها در پیشبرد برنامه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و درمان و سایر حوزه ها اشاره شده و براین اساس شوراها فقط وظیفه انتخاب شهردار و نظارت بر امور شهری را ندارند و باید در همه امور طبق قانون وارد شوند.

مقیمی به وظایف شوراها براساس اصل ١٠١ قانون اساسی در جلوگیری از تبعیض میان استان ها نیز اشاره کرد و افزود:در اصل ١٠٢ قانون از طریق شورای عالی استان ها اختیار ارائه طرح به مجلس برای شوراها بیش بینی شده است و در اصل ١٠٣ بر لزوم رعایت مصوبات از سوی استانداران، فرمانداران و بخشداران تاکید شده است.

استاندار تهران در ادامه به برخی از مشکلات استان که با همفکری و هم افزایی اعضای شورای شهر تهران، ری و شمیرانات قابل حل است اشاره و عنوان کرد: استان تهران با ١٣ میلیون نفر جمعیت، ١٧ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده که ٨ میلیون نفر از جمعیت استان در تهران، ری و شمیرانات سکونت دارند.

آلودگی هوای تهران از مهم ترین معضلات پایتخت است

وی معضل آلودگی هوای تهران را از مهم ترین مشکلات برشمرد و گفت: در این خصوص چهار مصوبه و قانون وجود دارد که دو مورد مربوط به آیین نامه دولت ، یک مورد قانون مجلس و یک مورد هم برنامه پنجم و ششم است که تکلیف همه دستگاه ها را در خصوص اقدام برای کاهش آلودگی هوا مشخص کرده و هریکشنبه در استانداری برای احصاء این وظایف و لزوم انجام آنها از سوی دستگاه ها جلساتی برگزار می شود.

مقیمی ادامه داد: کنترل گوگرد بنزین و اجرای استاندارد بنزین یورو ٤ عملیاتی شد اما هنوز سرمایه گذاری برای استفاده از کاتالیست در تاکسی ها و فیلتر اتوبوس ها انجام نشده است.

۲.۵ میلیون نفر در استان تهران در بافت های فرسوده زندگی می کنند

استاندار به مشکل ترافیک تهران نیز اشاره کرد و گفت:باید با کمک شورای شهر و شهرداری حمل و نقل عمومی و ریلی را سرو سامان دهیم و در شورای هماهنگی با اختصاص اعتباری برای این موضوع با همکاری و مصوبه نمایندگان این بخش محقق خواهد شد و از طریق مالیات بر ارزش افزوده افزایش فضای سبز برای کاهش آلودگی ها اقدام شود.

وی به همکاری شهرداری و شورای شهر در مدیریت بحران استان تهران در زمان های بحرانی نیز تاکید کرد.

مقیمی با بیان اینکه ٢.٥ میلیون نفر در استان تهران در بافت های فرسوده زندگی می کنند تصریح کرد:احیای این بافت ها را نیز باید در اولویت قرار دهیم.

کمبود ٤٠ درصدی تخت بیمارستان



استاندار تهران گفت: ایجاد خط دوم انتقال آب از سد طالقان ، تصفیه بخشی از فاضلاب تهران که در شهرستان ری قرار دارد،حل مشکلات اجتماعی همچون طلاق، اختلاف طبقاتی، حاشیه نشینی و مسایل اخلاقی، ساخت ورزشگاه و توجه به سرانه ورزش و رفع کمبود ٤٠ درصدی تخت بیمارستانی در استان تهران از دیگر مشکلات این استان است.