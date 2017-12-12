۵۵هزار واحد صنفی در استان مرکزی مستقر هستند/ فعالیت ۱۸۷ اتحادیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی پور شامگاه سه شنبه در نشست بازاریان و اصناف استان مرکزی با استاندار در اراک اظهار داشت: واحدهای صنفی تولیدی استان بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۶۵ مورد و واحدهای صنفی خدمات فنی استان هم ۹ هزار و ۳۸۹ مورد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: تقریبا هم در حوزه تولیدی و هم حوزه صنعتی خدماتی، بالغ بر دو درصد واحدهای صنفی کشور در استان مرکزی مستقر هستند.

حاجی پور بیان داشت: هم اکنون ۱۳۹ هزار و ۱۶۰ نفر اشتغال در حوزه واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی در استان مرکزی داریم، همچنین تعداد ۱۲ اتاق اصناف و حدود ۱۸۷ اتحادیه در استان مرکزی فعال هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطر نشان کرد: نکته ای که قابل اهمیت می باشد با توجه به سیاست های دولت که در راستای تامین منابع و تسهیلات در حوزه اشتغال است و استاندار مرکزی هم بارها تاکید داشتند، بیشتر موضوع تامین سرمایه در گردش و نقدینگی برای این واحدها هست که باید پیگیری شود.

حاجی پور عنوان کرد: در همین راستا اولویت هایی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای ساماندهی واحدهای فاقد پروانه و مباحث مربوط به حوزه نظارت اعلام شده و به دنبال رفع مشکلات اصناف هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: درصدد هستیم با تلاش در راستای رسیدگی و رفع موانع و مشکلات حوزه اصناف گام های موثر برداشته شود تا موجب ایجاد اشتغال جدید در حوزه های کاری صنفی گردد.

وی ادامه داد: امیدواریم با تبادل نظر و تعامل و هماهنگی که در این حوزه وجود دارد، عمده مسایل و مشکلات با حمایت و همدلی دستگاه ها و همچنین واحدهای صنفی رفع شود.