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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۰

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خبرداد؛

۵۵هزار واحد صنفی در استان مرکزی مستقر هستند/ فعالیت ۱۸۷ اتحادیه

۵۵هزار واحد صنفی در استان مرکزی مستقر هستند/ فعالیت ۱۸۷ اتحادیه

اراک- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۵۵ هزار و ۶۶۴ واحد صنفی در استان مرکزی فعال هستند که تقریبا سه درصد از مجموع واحدهای صنفی کشور را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی پور شامگاه سه شنبه در نشست بازاریان و اصناف استان مرکزی با استاندار در اراک اظهار داشت: واحدهای صنفی تولیدی استان بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۶۵ مورد و واحدهای صنفی خدمات فنی استان هم ۹ هزار و ۳۸۹ مورد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: تقریبا هم در حوزه تولیدی و هم حوزه صنعتی خدماتی، بالغ بر دو درصد واحدهای صنفی کشور در استان مرکزی مستقر هستند.

حاجی پور بیان داشت: هم اکنون ۱۳۹ هزار و ۱۶۰ نفر اشتغال در حوزه واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی در استان مرکزی داریم، همچنین تعداد ۱۲ اتاق اصناف و حدود ۱۸۷ اتحادیه در استان مرکزی فعال هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطر نشان کرد: نکته ای که قابل اهمیت می باشد با توجه به سیاست های دولت که در راستای تامین منابع و تسهیلات در حوزه اشتغال است و استاندار مرکزی هم بارها تاکید داشتند، بیشتر موضوع تامین سرمایه در گردش و نقدینگی برای این واحدها هست که باید پیگیری شود.

حاجی پور عنوان کرد: در همین راستا اولویت هایی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای ساماندهی واحدهای فاقد پروانه و مباحث مربوط به حوزه نظارت اعلام شده و به دنبال رفع مشکلات اصناف هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: درصدد هستیم با تلاش در راستای رسیدگی و رفع موانع و مشکلات حوزه اصناف  گام های موثر برداشته شود تا موجب ایجاد اشتغال جدید در حوزه های کاری صنفی گردد.

وی ادامه داد: امیدواریم با تبادل نظر و تعامل و هماهنگی که در این حوزه وجود دارد، عمده مسایل و مشکلات با حمایت و همدلی دستگاه ها و  همچنین واحدهای صنفی رفع شود.

کد مطلب 4170561

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