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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۵۶

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی:

رکود بازار افزایش آمار ابطال پروانه‌های صنفی را رقم زده است

رکود بازار افزایش آمار ابطال پروانه‌های صنفی را رقم زده است

اراک- رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: طی چند سال اخیر رکود بازار و دریافت مالیات از صنوف بدون توجه به مشکلات اقتصادی آنان، موجب افزایش آمار ابطال پروانه های صنفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند شامگاه سه شنبه در نشست اصناف و بازاران استان مرکزی با استاندار که در اراک برگزار شد، اظهار داشت: اصناف به لحاظ دارا بودن پایگاه اجتماعی و فرهنگی در میان اقشار جامعه در بسیاری از کشورها به عنوان بازوی اجرایی دولت در اقتصاد کلان نقش آفرین هستند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی ادامه داد: وجود اصناف در طول تاریخ، منحصر به ایران نبوده و از گذشته های دور تاکنون اصناف همواره نقش بسیار مهم و پر رنگ در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند.

وی تقویت روحیه رقابت و کار آفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال را ویژگی اصناف برشمرد و افزود: مزیت های دیگر اصناف در مقایسه با صنعت را می توان در انعطاف پذیری بالا و نیاز به سرمایه گذاری کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، اشتغالزایی بیشتر و ارزان تر و خلاقیت و نوآوری بیشتر و ارزان تر جستجو کرد.

زند بیان داشت: نقش اصناف در حوزه های مختلف، علی الخصوص در بخش تولید به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات، همچنین ارتباط مستقیم با مصرف کننده دارای اهمیت خاص است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به افزایش ابطال پروانه های کسب به دلیل رکود بازار بیان داشت: متاسفانه حدود ۲۵درصد از پروانه های که صادر می شود، به دلیل رکود بازار، مشکلات اقتصادی و... بعد از مدتی ابطال می گردد.

وی گفت: مدرک تحصیلی صاحبان واحدهای صنفی در استان هم شامل زیر دیپلم ۵۱ درصد، دیپلم ۴۳درصد، لیسانس شش درصد و فوق لیسانس به بالا نیم درصد است.

زند عدم ارایه تسهیلات مناسب ازسوی بانک ها و حمایت مالی از صنوف، دریافت مالیات بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، عدم ارایه رسید به مودیان در خصوص اخذ مدارک و تشکیل پرونده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، درخواست ارایه مدارک غیرمرتبط از مودیان، حذف قانون حدود و حریم صنفی، عدم ارایه تسهیلات ارزان قیمت سرمایه در گردش برای صنوف و... را بخشی از مشکلات استانی و ملی اصناف بر شمرد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی همچنین خواستار تسهیل قوانین مالیاتی به منظور ایجاد اشتغال در حوزه اصناف، کاهش تعرفه های حامل های انرژی برای صنوف تولیدی و استفاده صنوف تولیدی از خدمات کارت بازرگانی با اعتبار پنج ساله همچون صنعت شد.

کد مطلب 4170568

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