به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند شامگاه سه شنبه در نشست اصناف و بازاران استان مرکزی با استاندار که در اراک برگزار شد، اظهار داشت: اصناف به لحاظ دارا بودن پایگاه اجتماعی و فرهنگی در میان اقشار جامعه در بسیاری از کشورها به عنوان بازوی اجرایی دولت در اقتصاد کلان نقش آفرین هستند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی ادامه داد: وجود اصناف در طول تاریخ، منحصر به ایران نبوده و از گذشته های دور تاکنون اصناف همواره نقش بسیار مهم و پر رنگ در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند.

وی تقویت روحیه رقابت و کار آفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال را ویژگی اصناف برشمرد و افزود: مزیت های دیگر اصناف در مقایسه با صنعت را می توان در انعطاف پذیری بالا و نیاز به سرمایه گذاری کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، اشتغالزایی بیشتر و ارزان تر و خلاقیت و نوآوری بیشتر و ارزان تر جستجو کرد.

زند بیان داشت: نقش اصناف در حوزه های مختلف، علی الخصوص در بخش تولید به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات، همچنین ارتباط مستقیم با مصرف کننده دارای اهمیت خاص است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به افزایش ابطال پروانه های کسب به دلیل رکود بازار بیان داشت: متاسفانه حدود ۲۵درصد از پروانه های که صادر می شود، به دلیل رکود بازار، مشکلات اقتصادی و... بعد از مدتی ابطال می گردد.

وی گفت: مدرک تحصیلی صاحبان واحدهای صنفی در استان هم شامل زیر دیپلم ۵۱ درصد، دیپلم ۴۳درصد، لیسانس شش درصد و فوق لیسانس به بالا نیم درصد است.

زند عدم ارایه تسهیلات مناسب ازسوی بانک ها و حمایت مالی از صنوف، دریافت مالیات بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، عدم ارایه رسید به مودیان در خصوص اخذ مدارک و تشکیل پرونده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، درخواست ارایه مدارک غیرمرتبط از مودیان، حذف قانون حدود و حریم صنفی، عدم ارایه تسهیلات ارزان قیمت سرمایه در گردش برای صنوف و... را بخشی از مشکلات استانی و ملی اصناف بر شمرد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی همچنین خواستار تسهیل قوانین مالیاتی به منظور ایجاد اشتغال در حوزه اصناف، کاهش تعرفه های حامل های انرژی برای صنوف تولیدی و استفاده صنوف تولیدی از خدمات کارت بازرگانی با اعتبار پنج ساله همچون صنعت شد.