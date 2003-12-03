بخش خصوصي از ساخت پالايشگاه جديد در ايران استقبال نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي امروز در جمع خبرنگاران گفت: عليرغم اينكه در برنامه سوم توسعه ساخت و احداث پالايشگاههاي جديد توسط بخش خصوصي تاكيد شده بود اما درچند سال اخير استقبالي از سوي بخش خصوصي در اين زمينه صورت نگرفته است.

حسين كاشفي اضافه كرد: در برنامه پنج ساله چهارم نيز به ساخت پالايشگاه جديد توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي تاكيد شده است .

وي افزود: در برنامه سوم توسعه رشد مصرف بنزين 7/5 درصد و در سال جاري 48 ميليون ليتر پيش بيني شده بود اين در حالي است كه در هفت ماه امسال رشد مصرف بنزين به 7/11 درصد رسيد.

وي با اشاره به قاچاق روز افزون بنزين گفت: وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن در زمينه توليد وتوزيع بنزين به وظايف قانوني خود عمل كرده اند در حاليكه جلوگيري از قاچاق بنزين به عهده وزارت نفت نيست اما اين نهاد تعاملات لازم را با سازمانهاي مختلف در اين باره انجام داده است .

كاشفي با اشاره به واردات 5/1 ميليارد دلاري بنزين تا پايان سال گفت: با روند كنوني اين رقم به 2/2 ميليارد دلار براي سال آينده افزايش خواهد يافت .

وي با بيان اينكه توليد بنزين در كشور تا 4 سال آينده به مقدار فعلي يعني 38 ميليون ليتر باقي خواهد ماند گفت: يارانه بنزين در سال جاري در حدود 3 هزار ميليارد تومان است كه با حذف آن مي توان اين مبلغ را در امور زير بنايي صرف كرد.

وي گفت: در حال حاضر دو هزار جايگاه سوخت در كشور وجود دارد كه 200 جايگاه آن دولتي است و براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين تعداد به بخش خصوصي واگذار خواهد شد .

وي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي ، معاينه فني خودرو را از مهمترين اقداماتي دانست كه قرار است در راستاي كاهش مصرف سوخت انجام شود.

كاشفي پيشنهاد وزارت نفت را منطقي كردن قيمت در يك برنامه پنج ساله اعلام كرد وگفت: مجلس با اين پيشنهاد موافقت نكرده است.

وي احداث جايگاه در تهران را به دليل گران بودن زمين اقتصادي ندانست و گفت: وزارت نفت به تازگي مذاكراتي را با شهرداري تهران در اين باره انجام شده است.

وي اضافه كرد: با احداث 50 جايگاه سوخت رساني در تهران موافقت شده است و 12 مورد آن به بخش خصوصي معرفي شده و در حال انجام كارهاي مقدماتي است.

وي درباره تصميم هيات 4 نفره درباره بنزين گفت : اطلاع دقيقي درباره تصميمات اين هيات ندارم اما مسلم اين است كه اين روند ادامه خواهد داشت در حاليكه وضعيت ما در امر بنزين اصلا مناسب نيست.

وي پيش بيني كرد: بحث سهميه بندي بنزين تا پايان سال جاري منتفي شود اما در سال آينده محقق خواهد شد .