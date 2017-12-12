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۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۲:۳۷

در پی وقوع زمین لرزه ۶.۱ بامداد امروز؛

موردی از مصدوم و فوتی گزارش نشده است

موردی از مصدوم و فوتی گزارش نشده است

کرمان - با بررسی های صورت گرفته از مناطق زلزله زده موردی از مصدوم و فوتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد؛ به دنبال زمین لرزه های ۶.۱ و ۵.۱ ریشتری بامداد امروز مناطق هجدک، هروز، هنک، حرجند، گورک، بیدوئیه، چترود، شهداد، سیرچ، کوهپایه مورد ارزیابی قرار گرفته و موردی از مصدوم و فوتی گزارش نشده است.

اعزام تیمهای ارزیاب به  مناطق تحت تاثیر زلزله، تشکیل E.O.C دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آماده باش بیمارستانهای استان و آماده سازی تیمهای انتقال شامل چهار آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس از جمله اقدامات انجام شده است.

همچنین آیت الهی سخنگوی ستاد بحران کرمان اعلام کرد: مساجد مقاوم و سوله های ورزشی مقاوم برای اسکان مردم، امشب باز هستند.

کد مطلب 4170607

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