نشست فوق العاده روسای پارلمان های عربی درباره تحولات قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نشست فوق العاده روسای پارلمان های عربی برای بررسی تحولات اخیر شهر قدس روز پنج شنبه در رباط پایتخت مغرب برگزار می شود.

در همین راستا، پارلمان مغرب در بیانیه ای اعلام کرد نشست اضطراری روسای پارلمان های کشورهای عربی به دعوت حبیب المالکی رئیس مجلس نمایندگان مغرب پارلمان و رئیس اتحادیه پارلمان عربی روز پنج شنبه در رباط برگزار می شود.

در این نشست تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن شهر اشغالی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و پیامدهای این تصمیم خطرناک بررسی خواهد شد.

پارلمان مغرب تاکید کرد روسای پارلمان های عرب در نشست روز پنجشنبه در رباط تحولات اخیر در ارتباط با اوضاع در شهر قدس اشغالی و اتخاذ موضع مناسب در برابر چالش های دشوار پیش روی مسئله فلسطین پس از تصمیم اخیر ترامپ را بررسی خواهند کرد.