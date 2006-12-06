تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز چهارشنبه پانزدهم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با چهاردهم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با شانزدهم دسامبر سال 2006 میلادی .

ششمین روز از پانزدهیمن دوره بازیهای آسیایی امروز در رشته های مختلف ورزشی دنبال خواهد شد . برنامه این مسابقات به شرح زیر است :



* در رشته بوکس عصر امروز محمد ستاربور در وزن 69 کیلوگرم ، مهدی قربانی در 81 کیلوگرم و جاسم دلاوری در به اضافه 91 کیلوگرم با حریفان خود به رقابت خواهند برداخت . این مسابقات در سالن "آسبایر"ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار می شود .

* در رشته تیراندازی زنان الهه احمدی در ماده 50 متر کلت سه زمانه به رقابت می بردازد.



* در رشته دوجرخه سواری و ماده تایم تریل تیمی ، کشورمان با ترکیب حسین عسکری ، علیرضا حقی ، قادر میزبانی و عباس سعیدی تنها رکاب خواهند زد .



* رقابتهای شطرنج تیمی نیز از امروز آغاز خواهد شد و شطرنجبازان کشورمان شامل احسان قائم مقامی ، الشن مرادی و آتوسا بورکاشیان با حریفان خود به رقابت خواهند برداخت .



* در رشته شنا و در ماده 100 متر آزاد محمد بیداریان و پاشا وحدتی صبح امروز در مرحله مقدماتی شنا خواهند کرد . شاهین برادران نیز در 200 متر مختلط به آب خواهد زد .



* تیم فوتبال امید کشورمان ساعت 15/17 عصر امروز در ورزشگاه السد به مصاف تیم هند خواهد رفت .



* تیم کبدی کشورمان امروز ساعت 16 در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز به مصاف بنگلادش خواهد رفت . تیم کبدی کشورمان در دور مقدماتی بنگلادش را شکست داده است .

* تیم واترپلو کشورمان در نخستین دیدار خود از ساعت 30/ 18 به مصاف تیم قدرتمند قزاقستان می رود.



* حسین رضازاده قهرمان سنگین وزن کشورمان نیز از ساعت 30/19 دقیقه در ورزشگاه الدنای شهر دوحه با حریفان خود برای کسب مدال طلا به رقابت خواهد برداخت. کاروان کشورمان پس از چهار روز ابتدایی که از دستیابی به مدال طلا بازمانده است، عصر امروز چشم به قدرت نمایی دوباره حسین رضازاده دارد . جابر سالم قطری حریف اصلی حسین در راه کسب نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران است .

* دو دیدار از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز برگزار می شود:

چهارشنبه 15/9/85

* شهرداری اسلامشهر - ذوب آهن اردبیل (ورزشگاه امام خمینی «ره» اسلامشهر)

داوران: محمد کمانی، بهزاد صناعی، محمدحسن ابراهیمی و محمدحسین مرادی

* حمیدرضا کرج - نیروی زمینی تهران (ورزشگاه شریعتی کرج)

داوران: ایرج شهری زادگان، حسین طالقانی، علیرضا شیخی و منوچهر آغاسی

* هفته ششم و پایانی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا طبق برنامه زیر امشب برگزار می شود:

گروه E:

دینامو کی یف - رئال مادرید

لیون - استوا بخارست

گروه F:

کپنهاگن - سلتیک

منچستریونایتد - بنفیکا

گروه G:

پورتو - آرسنال

هامبورگ - زسکا

گروه H:

میلان - لیل

اندرلشت - آاک آتن