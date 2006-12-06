برنامه کاری اعضای هیات دولت در شهرستان های مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اعضای هیات دولت و وزرای مختلف طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنچشنبه در 16 شهرستان مازندران با حضور فرمانداران و روسای ادارات شهرستان در محل فرمانداری گردهم می آیند تا مشکلات ، طرحها و نارسائی های منطقه را با هم به بحث بنشینند و برای تصویب آن را به هیات استانی دولت ارائه نمایند که این برنامه ها به شرح ذیل می باشد:

سه شنبه: 14 /9 : فرمانداری رامسر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور(19 عصر)

سه شنبه :14/9: فرمانداری سوادکوه، رئیس سازمان محیط زیست کشور(30/17)



چهارشنبه:15/9

فرمانداری آمل، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،(9صبح)

فرمانداری ساری، وزیر مسکن و شهرسازی،(15 عصر)

فرمانداری نکاء، وزیر تعاون،(9 صبح)

فرمانداری بابل،وزیر بازرگانی(10 صبح)

فرمانداری قائم شهر، وزیر صنایع(30/14)

فرمانداری تنکابن، وزیر دادگستری(15 عصر)

فرمانداری محمودآباد، وزیر کار و امور اجتماعی(30/17عصر)

فرمانداری بابلسر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(18عصر)

فرمانداری چالوس، وزیر نیرو(18عصر)



پنجشنبه: 16/9

فرمانداری نوشهر، وزیر کشور(8 صبح)

فرمانداری بهشهر، وزیر رفاه و تامین اجتماعی(8 صبح)

فرمانداری گلوگاه، رئیس سازمان تربیت بذنی(10 صبح)

فرمانداری جویبار، وزیر راه و ترابری(14 عصر)



این گزارش می افزاید: علیرغم استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور ولی هنوز برنامه سفر وزیر جهاد کشاوری مشخص نمی باشد ولی وزیر آموزش و پرورش به علت حضور در اجلاس جهانی isisko در سفر استانی رئیس جمهور حضور ندارد ولی مهندس محمد رضا محدث، معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در سفر بیست و دوم رئیس جمهور را در حوزه آموزش و پرورش یاری می نماید.



خاطر نشان می شود: علیرغم حضور معاونان رئیس جمهور و وزراری محترم در جلسات شورای اداری شهرستان ها به عنوان مقام عالی دولت، طرحها و پروژه های مختلف حوزهای وزارتخانه ها در طول سفر کلنگ زنی و یا بهره برداری می شود که در بخش های بعدی خبر از نظر خوانندگان خواهد گذشت.



گفتنی است دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین روز از بیست و دومین سفر استاتی خود و اعضای هیات دولت با مردم شهرستانهای رامسر، تنکابن، جالوس، نوشهر، نور و جویبار دیدار خواهد کرد و سپس با حضور در حسینیه عاشقان کربلا ساری در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران استان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.



رئیس جمهور و اعضای هیات دولت نیز در سومین روز از سفر به مازندران با مردم شهرستا نهای محمود آباد، بابلسر، بابل، آمل و قائم شهر دیدار خواهد داشت و پس از آن با حضور در استانداری مازندران بیست و دومین جلسه استانی هیات دولت برگزار خواهد شد.