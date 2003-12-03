گراميداشت يكصدمين سالگرد " علامه مودودي " در لاهور

مراسم بزرگداشت يكصدمين سالگرد ولادت علامه مودودي ، از سوي جماعت اسلامي پاكستان و با حضور شخصيتهايي از جهان اسلام به مدت دو روز 15 و 16 آذر ماه درلاهور پاكستان برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، آيت الله تسخيري دبير كل اين مجمع با ارايه مقاله اي با عنوان " علامه مودودي ، تجسم يك امت " و مولوي اسحاق مدني مشاور رييس جمهوري درامور اهل سنت در مراسم بزرگداشت يكصدمين سالگرد مودودي شركت مي كنند.

گفتني است مولانا ابوالاعلي مودودي حزب جماعت اسلامي را با هدف اسلامي كردن جامعه در سال 1941 پايه گذاري كرد كه در حال حاضر رهبري اين حزب بر عهده قاضي حسين احمد از شخصيت هاي برجسته و سرشناس سياسي است.