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۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۳

طرح اولیه یک خودروی پرنده با ظاهری قدیمی

طرح اولیه یک خودروی پرنده با ظاهری قدیمی

یک طراح ایتالیایی با الهام از خودروی لوکس قدیمی، اتومبیلی پرنده طراحی کرده که به جای چرخ، چهار توربین دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پیرپائولو لازارینی طراحی ایتالیایی به تازگی طرح اولیه ای از خودروی پرنده جالبی به نام Hover Coupe رونمایی کرده که ترکیبی از قدیمی و جدید است.

این Hover Coupe با الهام از خودروی Tipo۸ برند قدیمی ایتالیایی Isotta Fraschini طراحی شده است.

به هرحال طرح اولیه مذکور ظاهر کلاسیک خودروی تیپو ۸ را با ویژگی های قرن ۲۱ درهم می آمیزد. در این طرح نشانی از چرخ های خودرو نیست اما اتومبیل پرواز می کند.

به گفته لازارینی خودرو موتوری با چهار توربین خواهد داشت. نمونه بزرگتر این توربین ها در هواپیماهای تجاری به کار می رود.

کد مطلب 4170764
شیوا سعیدی

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