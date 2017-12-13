برگزاری برنامه های مشترک ورزشی میان استان بصره و خوزستان

صادق عبدالحضر عصاف در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدوار هستیم در پی توافق با اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند شاهد برگزاری رقابت های قهرمانی بین استان خوزستان و استان بصره در رشته های مختلف اعم از ورزش های توپی، همچون هندبال، فوتبال، والیبال، بدمبینتون، بسکتبال و ورزش های رزمی باشیم.

وی به بیان هدف خود از سفر به منطقه آزاد اروند اشاره کرد و افزود: به دعوت کشور ایران و منطقه آزاد اروند برای حضور در جشنواره جزیره ورزش و آگاهی از برنامه های ورزشی، جوانان و فرهنگی این منطقه به ایران سفر کردیم.

مدیر کل ورزش و جوانان بصره ادامه داد: آنچه از فعالیت های جوانان در زمینه های مختلف مشاهده شد، به عنوان تجربه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان بصره به کشور عراق و استان بصره منتقل می شود.

وی نتیجه این سفر را توسعه مراودات ورزشی میان منطقه آزاد اروند و استان بصره دانست و گفت: امیدوار هستیم این سفر به تعامل بیشتر و توسعه مراودات منجر شود و در پایان این سفر اتفاقات خوبی در زمینه همکاری های مشترک رخ دهد.

عصاف افزود: در این سفر تا کنون توافقنامه ای امضا نشده اما ممکن است پیش از بازگشت به بصره توافقنامه ای میان ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند و استان بصره منعقد شود که زمینه تبادل تجربیات و مهارت ها میان بصره و سازمان منطقه آزاد را فراهم کند.

وی افزود: پیش از این نیز برنامه های مشترک فرهنگی اعم از مسابقات شعر و قرآن و مسابقات فوتبال میان جمهوری اسلامی ایران و استان بصره برگزار شده بود که امیدواریم با توسعه مراودات میان ادارات کل ورزش و جوان بصره و منطقه آزاد اروند و خوزستان بتوان شاهد برگزاری برنامه های بیشتر در زمینه های جوانان، ورزش و فرهنگ باشیم.

عصاف در ادامه به برگزاری جشنواره جزیره ورزش اشاره و آن را کارناوالی لایق جمهوری اسلامی ایران خواند .

مدیر کل ورزش و جوانان بصره گفت: جشنواره جزیره ورزش جشنواره ای سرگرم کننده، و شاد بود که در سطح عالی برگزار شد که نشان از دنبال کردن فعالیت های ورزشی در منطقه آزاد اروند در سطح حرفه ای است و می توان آن را کارناوالی لایق جمهوری اسلامی ایران نامید.

وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم در آینده جشنواره های این چنینی به طور مشترک میان اداره های ورزش جوانان منطقه آزاد اروند و استان بصره برگزار شود.