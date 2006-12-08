ساختار و چارچوب سازمانی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، ناتو با توجه به گسترش فعالیت اززمان تشکیل به تدریج گسترده تر و پیچیده تر شده و تشکیلات نسبتا ساده آن به مرور زمان تحول و تکامل یافته است. به طوری که امروزه این سازمان شامل نهادها و تشکیلات متعددی در زمینه های نه تنها نظامی بلکه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به عنوان ابزار اصلی در دست کشورهای غرب و به منظور حفظ منافع آنها عمل می کند.

تشکیلات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به طور عمده شامل سه نهاد اصلی است؛ شورای ناتو، دبیرخانه و کمیته نظامی. شورا و دبیرخانه جزو بخش غیر نظامی و کمیته نظامی و نهادهای زیر مجموعه آن بخش نظامی ناتو را تشکیل می دهند. شورای آتلانتیک شمالی رکن اصلی ناتو است و در جلسات آن تمامی کشورهای عضو شرکت دارند. تصمیم گیری در این نهاد به اتفاق آرا است و هر کشور تنها یک رای دارد.

شورا در دو سطح تشکیل جلسه می دهد: یکی در سطح وزیران که به شورای وزیران موسوم است و اغلب سالی دو بار جلسه دارد و دیگری در سطح نمایندگان دائمی کشورهای عضو. صلاحیت شورای وزیران در ابتدا رسیدگی به مسائل سیاسی است. در این زمینه هر موضوعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان مربوط شود می تواند مورد بررسی شورا قرار گیرد. وظیفه دیگر این بخش رسیدگی به امور اداری و برقراری ارتباط بین بخشهای مختلف است.

اما شورای نمایندگان دائمی به طور منظم جلساتی تشکیل داده و وظیفه آن تعقیب سیاست ها و تصمیماتی است که در سطح شورای وزیران گرفته شده است. از دیگر وظایف آن مطالعه و تطبیق فعالیت های نهادهای مختلف سازمان و تبادل نظر در مورد مسایل سیاسی و بین المللی است. ضمن اینکه شورا با توجه به تصمیم های کلی دستورالعمل های لازم را برای سایر نهادها از جمله کمیته نظامی تهیه می کند.

شورای ناتو علاوه بر شورای وزیران و نمایندگان دائمی، تعدادی کمیته و گروه تشکیل داده تا مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و غیره را که به آنها ارجاع می شود مطالعه کرده و نظرات خود را به شکل توصیه یا پیشنهاد در اختیار شورا قرار دهد. رکن دیگر این سازمان دبیرخانه است ، مسئولیت آن با دبیر کل ناتو است که توسط شورای ناتو منصوب می شود.

بعد از شورا و دبیرخانه که بخش غیر نظامی سازمان را تشکیل می دهند کمیته نظامی عالی ترین نهاد نظامی سازمان است. این کمیته متشکل از روسای ستاد ارتش تمامی کشورهای عضو بوده و در مقابل شورای آتلانتیک شمالی مسئول است. جلسات کمیته نظامی در سطح روسای ستاد ارتش کشورهای عضو در فاصله زمانی معین دست کم دو بار در سال تشکیل می شود. این کمیته وظیفه دارد راه حل های نظامی را به شورای آتلانتیک شمالی ارائه دهد.