تبیین صحیح معارف دینی عاملی برای حفظ ارزشهای اسلام است

حجت الاسلام حمید رضا شریعتمداری عضو هیئت علمی مر کز تحقیقات و مطالعات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور اختصار در رابطه با مسئله پاسداری و حفظ ارزشهای دین اسلام دو مبحث مفهومی و عینی و عملی برای پاسداری از ارزشهای دین اسلام مطرح می شود که هر کدام از این دو، مباحث گسترده ای است که در حوزه کاری خود نقش و اهمیت بسیاری دارند.

وی افزود: در گام اول که مبحث مفهومی مطرح می شود شناخت و دقت در اعماق مطالب مورد نظر است و می بایست ارزشهای دین اسلام را عقل پذیر و قابل قبول کرده و آنها را برای کنیم درک و فهم بهتر جامعه به ویژه نسل جوان که دارای ذهن حساس و تعبد گریزی هستند و خیلی اهل تقلید نیستند، توضیح داد .

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه بهتر است مفاهیم و معارف اسلامی با تبیین های درست از سوی کارشناسان دینی انجام شود، یادآور شد: با مثالها و تبیین های عقلانی حتی جایی که خیلی دفاع عقلانی نیست که در متون دینی آمده و بنا به باورهای عقلی پذیرفته شده است بهترین اثرش در این است که از سوی کارشناسان دینی با زبان مفهومی و قابل درک مطرح شوند.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم گفت: اگر در بخش مفهومی از شناخت معارف اسلامی درون خود را اصلاح کنیم می توان گامهای بعدی را به خوبی طی کرد .