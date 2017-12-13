اعطای بورس به اعضای هیات علمی افغانستان در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، وزیر جدید تحصیلات عالی افغانستان با حسین سالار آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل دیدار و بر تعمیق روابط دو کشور و توسعه همکاری های علمی با ایران تاکید کرد.

سالار آملی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فناوری ایران و افغانستان کرد: ایران برای رسیدن به این نقطه، سه مرحله را پشت سر گذاشته است: مرحله تربیت نیروی انسانی و توسعه کمی آموزشی، مرحله پژوهش های کاربردی و مرحله کنونی که مرحله ابتکار و نوآوری است.

وی ادامه داد: در تمام این مراحل، نگاه ما به توانمندی های داخل ایران بود و به تجربه دریافتیم که کشورهای غیر مسلمان و غربی در مراحل دوم و سوم به ما کمکی نمی کنند. از این رو پیشنهاد می کنم که اگر توسعه کمی و کیفی آموزشی را مد نظر قرار داده اید به همکاری با کشورهایی اولویت دهید که دست شما را در مراحل دوم و سوم پیشرفت رها نکنند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به توافق ایران برای اعطای بورسیه با اتباع افغانستان افزود: ما تلاش داریم تا اجرایی کردن بورس های اعطایی را شتاب دهیم. در این مسیر، اعطای بورس به اعضای هیات علمی را در اولویت قرار داده ایم و جامعه علمی ایران برای پذیرش اعضای هیات علمی افغانستان، آمادگی کامل دارد.

وزیر تحصیلات عالی افغانستان نیز افزود: ایجاد رشته های مبتنی بر بازار کار یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار من است و از این رو از ایران تقاضا می کنیم تا دانشگاه فنی و حرفه ای را در افغانستان تاسیس کند، تدوین سر فصل دروس و بهره مندی از کمک های ایران در حوزه پژوهش و تحقیق نیز از جمله تقاضاهایی که من برای همکاری با شما مطرح می کنم.

در پایان این دیدار، دو طرف توافق کردند تا هرچه زودتر، برنامه عملیاتی زمینه های مطرح شده را بررسی کرده و از طریق مبادی رسمی دنبال کنند.