از مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا حمایت می‌ کنیم / ایران نقشی تعیین کننده در حل مسائل منطقه ای و بین المللی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار ضمن بررسی روابط دو جانبه ابعاد مختلف همکاری‌ های بین ‌المللی دو کشور را مورد تبادل نظر قرار دادند.

کالفین با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور اظهارداشت:از مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا حمایت می‌ کنیم و معتقدیم که مسایل موجود از جمله مسئله هسته ‌ای جمهوری اسلامی ایران باید از طریق دیپلماسی و گفتگو حل وفصل شود.

وزیر خارجه بلغارستان با اشاره به‌ اینکه بلغارستان چه در روابط دوجانبه و چه در چارچوب اتحادیه اروپا از توسعه روابط با ایران حمایت می ‌کند، گفت: مقامات بلغارستان معتقدند که ایران به عنوان یک عضو مهم منطقه خاورمیانه و جامعه بین ‌المللی، می‌ تواند در حل وفصل بسیاری از مشکلات موجود نقش سازنده و فعالی ایفا نماید.

همچنین دور دوم مذاکرات سعید جلیلی با فئیم چاووشف، همکاری‌ های دوجانبه در زمینه‌ های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین ‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چاووشف با تاکید بر اهمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولویت منطقه‌ ای در خاورمیانه و آسیای میانه، انرژی را موضوع ویژه همکاری‌ های بلند مدت دو کشور عنوان کرد.

معاون وزیر خارجه بلغارستان بر تقویت ارتباطات وزارتخانه‌ های نفت و انرژی دو کشور همکاری‌ های دوجانبه برای تقویت پروژه "نابوکو" با هدف ترانزیت گاز به اروپا، تقویت کمیسیون ‌های مشترک همکاری‌ های اقتصادی و صنعتی دو کشور و راه ‌اندازی گروه‌ های کاری تجارت و حمل ونقل تاکید کرد.

توسعه روابط در زمینه ‌های فرهنگی، امضا برنامه مبادلات فرهنگی، افزایش روابط ورزشی و نیز همکاری ‌ها در زمینه گردشگری و مبادله توریسم از دیگر مسائلی بود که مورد توجه و تاکید طرفین قرار گرفت.

دو مقام وزارتخانه ‌های امور خارجه ایران و بلغارستان در پایان دور دوم مذاکرات در مصاحبه‌ مطبوعاتی، بر تمایل دو کشور بر بسط و توسعه همکاری‌ های دو کشور در زمینه‌ های مختلف منطقه‌ ای و بین ‌المللی تاکید کردند.

رایزنی ‌های جلیلی و چاووشف در دور اول مذاکرات که دوشنبه ‌شب انجام شد، به مسائل و تحولات منطقه ‌ای و نیز مسائل مورد توجه جامعه جهانی ازجمله در مناطق بالکان، خاورمیانه، عراق و افغانستان اختصاص داشت.

در این دور از مذاکرات نیز طرفین با توجه به نزدیکی مواضع دو کشور در بسیاری از زمینه ‌ها خواهان همکاری ‌های دو کشور در سطوح منطقه‌ ای و بین ‌المللی شدند.

چاووشف با توجه به‌ عضویت بلغارستان در اتحادیه اروپا از ابتدای سال آتی میلادی، ابراز تمایل کرد تا کشورش در جهت نزدیکی و ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا، تلاش کند.