شرکت های تعاونی معلولان 14 میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند

بهرام بهرامسیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مشکل اشتغال معلولان کشور در سال جاری برنامه و طرح های زیادی در جهت خود اشتغالی این افراد صورت گرفته به طوری که به هریک از معلولان وام هایی تا سقف 10 میلیون تومان اختصاص پیدا می کند.

وی خاطر نشان کرد : همچنین به منظور خودکفایی و خود اشتغالی معلولان ، آموزش هایی نیز به آنان ارائه می شود تا معلولان پس از حرفه آموزی بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند.

معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی تاکید کرد : البته کارفرمایانی که نسبت به استخدام معلول اقدام می کنند تسهیلاتی ارائه می شود و همچنین تا 5 سال حق بیمه آنان را بهزیستی پرداخت می کند.

بهرامسیری گفت: قانون 3 درصد استخدام معلولان توسط دستگاه ها اجرا نمی شود ، به همین دلیل با تلاش سازمان بهزیستی معلولان به دستگاه ها معرفی می شوند و در این صورت سازمان ها موظف به استخدام این افراد خواهند شد به طوری که ظرف مدت چند ماه از اجرای این قانون ، معادل با چند سال گذشته ، تعداد زیادی معلول جذب دستگاه ها شده اند.