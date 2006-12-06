عضو تیم ملی کوهنوردی بانوان ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی، پوراندخت بوذری در سن 50 سالگی و بدنبال ابتلا به سرطان درگذشت. وی در سالهای گذشته از کوهنوردان تیم ملی کوهنوردی کشورمان بود و در سال 84 نیز به عنوان قهرمان قهرمانان استان مازندران انتخاب شد. از جمله صعودهای برون مرزی وی می توان به قلل مراپیک - آرارات - لنین - کالایاتار و شرکت در اردوهای انتخابی صعود به اورست و پومری اشاره کرد.

وی همچنین علاوه بر صعود به اکثر قلل مرتفع کشور، دارای مدرک مربیگری درجه 3 کوهپیمایی، راهنمای منطقه علم کوه و دماوند و از شرکت کنندگان رقابتهای سنگنوردی قهرمانی کشور در سال 78 بود.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر نیز این ضایعه را به خانواده وی و جامعه ورزش کشور تسلیت می گوید.