دانشجویان مسلمان و استکبارستیز ذلت و خواری را هرگز تحمل نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در بیانیه معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح آمده است:‌ 16 آذر سال 1332 تداعی گر کشتار مظلومانه دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ورود مداخله جویانه معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از کودتای 28 مرداد و 16 آذر سال 1357 رنگین شدن صحن دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف به خون پاک دانشجویان بوده و حاکی از رسوایی دموکراسی و حقوق بشر آمریکایی است.

زندان ابوغریب و سایر موارد متعدد و آشکار و پنهان در عراق، افغانستان، فلسطین و اقصی نقاط دنیا، نمونه ای زنده و دیگر این دموکراسی و حقوق بشر آمریکایی است!

امروزه، اعتراضات دانشجویی و تظاهرات ضد آمریکایی عالم گیر شده و آگاهی مردم جهان نسبت به اهداف پلید و سیاست های شوم و برنامه های استکباری آمریکا رو به افزایش است.

این در حالی است که آمریکا و هم پیمانانش، جمهوری اسلامی ایران را به بهانه های واهی نقض حقوق بشر محکوم می نمایند!

دانشجویان مسلمان و استکبارستیز ایران اسلامی در طول تاریخ انقلاب اسلامی، مکررا اثبات کرده اند، پیروان سیره نبوی(ص) و منادیان نهضت علوی(ع) و حسینی(ع) بوده، ذلت و خواری را هرگز تحمل نمی کنند و شهادت را فوز عظیم می دانند.

دانشجویان انقلابی در کنار آحاد مردم مومن، جمعه آتی (24 آذرماه) بار دیگر پای صندوق آرا، با شهیدان دانشجو و تمامی شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، آرمان های والای انقلاب اسلامی، خمینی کبیر(ره) و مقام عظمای ولایت امر مسلیمن حضرت آیت الله خامنه ای عزیز، تجدید عهد و پیمان می بندند.

معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح یاد و خاطره دانشجویان شهید، جانباز ، آزاده و ایثارگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشته ، و فرا رسیدن روز دانشجو را به کلیه دانشجویان متعهد و انقلابی ایران اسلامی تبریک می گوید و مجدانه از ایشان می خواهد با هوشیاری و درایت کامل، مراقب ترفندها و تبلیغات سوء و مغرضانه آمریکا و وابستگان داخلی آن که سعی در انحراف افکار و رفتار پاک دانشجویان و ترویج فرهنگ منحط غربی و فساد در دانشگاهها را دارند، باشند و با پیوستن به بسیج دانشجویی و تقویت روحیه دفاعی کشور و مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی ناتوی فرهنگی را به شکست بکشانند.