امروزاختتاميه دوسالانه موسيقي نو برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" ، در اين مراسم كه امروز ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در تالار آويني برگزار مي شود، قطعاتي توسط بزرگان پيانو ايران اجرا خواهد شد.

در اين مراسم "رافائل ميناسكائيان" وارياسيون روي تم ارمني ، "شاهرخ خواجه نوري" دوصداي گمشده آناهيتا، "فريماه قوام صدري" قطعه براي ساز سلو شماره 6 اثر "عبدالرضا سجادي" و "دلبر حكيم آوا" قطعات "اي ساربان" و "پرلود به ياد عمر خيام" از آثار "امين الله حسين" را اجرا مي كنند. همچنين قطعه چهار دستي" پروانه كوه هاي زاگرس" اثر "عليرضا مشايخي"كه ديروز هم اجرا شده بود، در اين مراسم توسط "دلبر حكيم آوا" و "فريماه قوام صدري" اجرا مي شود.

در ادامه بيانيه دوسالانه آهنگسازي و نوازندگي خوانده مي شود و پس از آن بيانيه هيات داوران توسط "عليرضا مشايخي" به سمع حضار خواهد رسيد. پايان اين مراسم معرفي آثار برگزيده و اهداي جوايز به نفرات برتر خواهد بود.