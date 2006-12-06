هرگز تسلیم فشارها برای صرف نظر کردن از حق مسلم خود نخواهیم شد/ تصویب قطعنامه ضد ایرانی بی فایده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دکترعلی لاریجانی که برای شرکت در همایش استراتژی عربی در دبی امارات به سر می برد، اظهارداشت : "یکجانبه گرایی آمریکا منجر به درگیری بیشتر در منطقه خواهد شد ".

لاریجانی ساعاتی پیش از نشست روز سه شنبه عضای گروه 1+5 در پاریس هشدار داد که تصویب هر قطعنامه ضد ایرانی بی فایده خواهد بود.

وی گفت : اگر هدف از این قطعنامه متوقف کردن برنامه هسته ای ایران باشد، مطمئنا هرگز تاثیری ( درتوقف) نخواهد داشت.

لاریجانی افزود : مطمئن باشید که ایران هرگز تسلیم فشارها نخواهد شد و هرگز از حق ثابت خود درادامه برنامه هسته ای خود صرف نظر نخواهد کرد.

وی بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.

چهارمین همایش استراتژی عربی روز دوشنبه 13 آذر در دبی با حضور شخصیتهای بلندپایه از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نخست وزیر مصر کار خود را آغاز به کار کرد.

دراین نشست که به میزبانی دولت امارات برگزار می شود؛ بیش از600 شخصیت مسئول از جمله 18 وزیر و چند مسئول بلندپایه از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و احمد نظیف نخست وزیر مصر نیز حضور دارند.

از اهداف این همایش تاسیس جایگاه و تریبون پویا و فعال برای سوق دادن عملیات توسعه استراتژیکی درجهان عربی و همچنین بررسی مهمترین مسائل مربوط به جهان عرب است.