ذخیره گندم خراسان رضوی به ۹ ماه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: خوشبختانه نسبت به ۱۰ سال گذشته در تمامی محصولات به خصوص در مواد غذایی و خوراکی مانند گندم، جو، کلزا، شکر، روغن، نهاده‌های دامی، مواد پروتئینی، گوشت قرمز، گوشت سفید و غیره به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروزه نه تنها نیاز به واردات گندم نداریم بلکه صادرات هم داریم افزود: به لطف الهی و تلاش خدمتگزاران بخش کشاورزی دغدغه تامین ارز و سودآوری برای گندم، شکر و دیگر محصولات وجود ندارد و بیش از یک سال است که گندم وارد کشور نشده است.

معاون امور غلات وزارت جهاد کشاورزی ابراز کرد: در سال گذشته ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن گندم خریداری شد و مبلغ ۱۱۶ هزار میلیارد ریال پول به حساب کشاورزان گندم‌کار واریز شد. پرداخت بیش از ۸۰ درصد وجه به کشاورزانی بوده که زیر ۵ تن گندم تحویل داده‌اند تا به اقتصاد و تقویت و نگهداشت جمعیت در روستاها کمک شود.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گندم خریداری شده بالای ۱۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است، تصریح کرد: این محصول را با قیمت پایین از کشاورز خریداری نکرده‌ایم و در برخی استان‌ها همچون خراسان رضوی جایگاه ویژه‌ای در این بخش داشتیم. در حوزه روغن هم توسعه کشت دانه‌های روغنی در دستور کار قرار گرفت که یکی از ابزارهای آن در قالب خرید تضمینی بوده به صورتی که در سال ۹۶ تاکنون ۳۰۰ هزار تن انواع دانه‌های روغنی و نزدیک به ۸ هزار میلیارد ریال به کشاورزان پول داده شده است.

سیف گفت:تاکنون نزدیک به ۶.۵ میلیون تن چغندر خریداری شده است و تا پایان امسال به ۷ میلیون تن می‌رسد .کارخانه قند و شکر دزفول پس از ۷ سال تعطیلی مجدد به راه افتاد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه نرخ بهره ۱۸ درصدی برای تولید کننده به صرفه نیست، گفت: با وجود تمامی این مشکلات شاهد رونق تولید و اشتغال درکشور هستیم و در سال آینده نزدیک به ۱۳ میلیون تن گندم و ۵۰۰ هزار تن دانه‌های روغنی تولید خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بازار شکر رکود پیدا کرده و در صورت نیاز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌صورت جدی در جهت تنظیم بازار شکر ورود پیدا خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کشاورز متضرر شود و اشتغالش از بین برود.

سیف افزود: قیمت تضمینی گندم و ۲۶ قلم کالای کشاورزی در شهریور ماه امسال به شورای اقتصاد داده شده و منتظر اعلام قیمت مصوب هستیم .

رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه کیفیت گندم با میزان پروتئین آن و در سه درجه سنجیده می‌شود، خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد گندم خریداری شده در کشور گندم درجه یک، ۲۵ درصد گندم درجه ۲ و ۳۳ درصد گندم درجه ۳ بوده است و نان کیفی متناسب با کیفیت گندم‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: آنالیز قیمت نان توسط استانداران انجام می‌شود و اعلام شده استان هاحداکثر تا ۱۵ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند، اما هنوز هیچ خبری بابت گرانی نان اعلام نشده است.

سیف بیان کرد: خراسان رضوی همه ساله معادل ۲۰ ماه ذخیره گندم داشته است که امسال به ۹ ماه رسیده است و ‌علت آن انتقال گندم به سایر نقاط کشور بوده است و به دنبال تولید آرد باکیفیت‌تر هستیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: گندم‌های استان‌های گلستان، خوزستان، فارس و اردبیل، تهران و خراسان رضوی جزو گندم‌های درجه یک کشور هستند.

وی در پایان خطاب به رسانه‌ها و کشاورزان گفت: از کشاورزان درخواست داریم که محصولات خود را بیمه کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی شامل دریافت خسارات شوند.