کسری بودجه روسیه در یک ماه تقریبا ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دادههای وبسایت وزارت مالی روسیه نشان میدهد، کسری بودجه این کشور برای ۱۱ ماه اول امسال، ۵۰۵.۵ میلیارد روبل (معادل ۸.۵۳ میلیارد دلار) شده است که این تقریبا ۲ برابر مقداری است که در ماه گذشته، گزارش شده بود.
مقدار کسری بودجه در ده ماه اول سال، برابر با ۲۶۱.۴ میلیارد روبل بود.
دادهها نشان میدهد درآمد بودجه برای بازه ژانویه-نوامبر، برابر با ۱۳.۴۱ تریلیون روبل و هزینهکردها هم برابر با ۱۳.۹۲ تریلیون روبل بوده است.
در قانون بودجه روسیه، کسری بودجه برابر با ۱.۹۲ تریلیون روبل یا ۲.۱ درصد تولید ناخالص ملی تعیین شده است؛ اما وزارت مالی به دنبال این است که مقدار آن کاهش یابد و به حدود ۱.۸ تا ۱.۹ درصد تولید ناخالص ملی برسد.
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