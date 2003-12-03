پيشنهاد مي كنم تلويزيون شبكه اي هنري داير كند

فريدون صديقي روزنامه و منتقد سينما درگفت وگو با خبرنگار هنري "مهر" درباره برنامه هاي سينمايي ساخته شده درتلويزيون گفت: من به تلويزيون از حيث پخش برنامه هاي پراكنده درباره سينما انتقادي ندارم چون كليت توجه به سينما را در تلويزيون مثبت مي دانم به خصوص اينكه برنامه هاي سطح پايين در اين زمينه به مرور زمان حذف خواهند شد و در نهايت دانش بصري مخاطب افزايش پيدا مي كند.

وي افزود: اين اتفاق تا حدي تاثير خود را در سريال هاي تلويزيوني داخلي گذشته است و شما كاملا مشاهده مي كنيد كه سطح سليقه مخاطبان سريال هاي تلويزيوني دركشور ما به دليل پخش برنامه هاي مختلف سينمايي بالا رفته است.

صديقي در پاسخ به اين نظر كه شبكه هاي مختلف تلويزيوني در ساخت برنامه هاي سينمايي به نوعي با يكديگر رقابت مي كنند گفت: اين امر فارغ از نگاه كلان حاكم بر سينما در تلويزيون نيست. اما به نظرم بعضي مديران شبكه ها بر حسب علاقه شخصي خودشان تنها فضاي تعيين شده براي اين قبيل برنامه ها را فعال كرده اند يعني ظرفيت بالقوه براي توليد و پخش چنين برنامه ايي از قبل هم وجود داشته است.

اين منتقد سينما در توضيح عبارت نگاه كلان حاكم برتلويزيون گفت: به نظر مي رسد اين نگاه در راستاي بحث تازه آشتي برقرار كردن ميان سينما وتلويزيون در ايران باشد و از اين طريق درواقع مي خواهند جايگاه سينما در تلويزيون بيشتر ديده شود و آن نگاه مهرورزانه يا پرملاطفت را به سينما در تلويزيون بيشتر كنند و بگويند اين نگاه مثبت به سينما در تلويزيون وجود دارد.

وي افزود: هر چند از نظر تهيه كنندگان سينماي ايران آنچه عنايت محسوب مي شود بيشتر پخش تيزرها و كمك به فيلم هاي در حال توليد و پخش، از طريق تبليغات، است.

صديقي ادامه داد: تجارت سينما در ايران ريسك پذير و زيان ده است و در اين بخش تهيه كنندگان سينما انتظار حمايت از تلويزيون دارند.

اين روزنامه نگار درباره كيفيت آثار مربوط به سينما در برنامه هاي مختلف تلويزيون گفت: شايد اين امر طنز آميز باشد اما به هر حال واقعيت دارد كه تلويزيون ما هر چند وقت يكبار به پديده اي عنايت نشان مي دهد و اين باعث مي شود كه عده اي براي پرداختن به آن پديده هجوم بياورند . درست مثل موضوع استفاده از آكواريوم درخانواده هاي ايراني كه زماني همه مايل بودند در خانه شان داشته باشند اما در حال حاضراين علاقه كمتر شده است.

صديقي اضافه كرد: تهيه كنندگان اينگونه برنامه ها اغلب غير حرفه اي اند و چون مناسباتي دارند طرح مي دهند و طرحهايشان هم عموما غيركارشناسانه است و درمجموع برنامه زير نظر افراد مجرب و حرفه اي توليد نمي شود واين باعث مي شود دربرخي برنامه ها بيش از آنكه سرگرمي و دانش افزايي محقق شود كج فهمي و بدفهمي نسبت سينما نمايان شود.

وي تاكيد كرد: صدا و سيما استادان و كارشناسان زيادي در امر سينما دارد كه مي توانند در ساخت چنين برنامه هايي بسيار ياريگر باشند.

صديقي در پايان ضمن تاكيد بر مفيد بودن تنوع در برنامه هاي ساخته شده درباره سينما افزود: نمي توانيم شبكه هاي مختلف را از ساخت اين قبيل برنامه ها به دليل وجود برنامه اي مشابه در شبكه هاي ديگر ، محروم كنيم.

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