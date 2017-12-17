حجتالاسلام علی دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وظایف فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، بیان کرد: این نهاد دفتر مطالعات و رصد فرهنگی را در زیرمجموعه معاونت فرهنگی و پژوهشی خود، راهاندازی کرده که وظیفه آن رصد مجموعه فعالیتهای سازمان در سطح کشور است.
وی افزود: امروزه جریانهای مختلف در حوزههای متفاوتی مانند اسباببازیهای متداول در جامعه، فضای مجازی، بازیهای رایانهای، موسیقی، تئاتر دانشجوی و ... توسط پژوهشگران موردبررسی قرارگرفته و نتایج آن منتشر میشود و این امر میتواند در ارتقای طرحهای اجرایی توسط سازمان تبلیغات اسلامی مؤثر باشد.
تبلیغات اسلامی عهدهدار فعالیتهای پژوهشی در حوزه فرهنگ است
معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: معاونت فرهنگی این نهاد عهدهدار فعالیتهای پژوهشی در حوزه فرهنگ است که در حوزه پژوهشهای کاربردی، فراگیر و پژوهشهای ناظر بر عملکرد سازمان وظایف خود را انجام میدهد که نتایج این پژوهشهای قطعاً در حوزه تصمیم سازی فرهنگی در مقولات مختلف میتواند مؤثر باشد.
دارابی بیان کرد: پژوهشهای فرهنگی میتواند کمک خوبی برای دنبال کردن موضوعات فرهنگی در سطح کشور باشد، تأکید کرد: دیگر ویژگی این پژوهشها آن است که مدیران دستگاههای فرهنگی میتوانند بازخورد اجرای طرحهای مختلف در سطح کشور را ازنظر عامه مشاهده کنند.
وی افزود: دیگر دفتر مؤثر در حوزه فرهنگی که در معاونت فرهنگی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی دایر است، دفتر کتب، نشر و تولیدات فرهنگی است که کتابخانه شبستان مساجد و کتابخانه تخصصی حوزه دین را تغذیه میکند.
دفتر آموزشهای تخصصی زیر ساخت مهم تبلیغات اسلامی
معاون امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی بابیان اینکه دفتر آموزشهای تخصصی دیگر زیرساخت مهم این نهاد است، گفت: این دفتر، آموزش برای گروههای هدف مخاطبان خود را در سطح استانها در دستور کار دارد که این گروههای هدف شامل تشکلهای دینی، هیئات مذهبی، فرهنگیان، طلاب و شبکه تبلیغی شامل روحانیان مستقر و طرح هجرت و ... هستند.
دارابی بابیان اینکه آموزشهای سازمان تبلیغات اسلامی بر طبق سرفصلهای مشخصشده پیگیری میشود، تأکید کرد: شبکه تبلیغی شامل روحانیان مستقر، جدیدالورود، طرح هجرت و ... در طرحهای آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی شرکت میکنند که بسیار اهمیت دارد چراکه میتواند درزمینهٔ ارتقای علمی مبلغان برادر و خواهر مؤثر باشد.
وی افزود: یکی دیگر از گروههای هدف تحت آموزش، مبلغان خواهری هستند که در دو بخش شامل فارغالتحصیلان حوزههای علمیه و همچنین مبلغان سنتی موسوم به خانمجلسهای آموزش میبینند که در راستای ارتقای سواد دینی مبلغان بهخصوص مبلغان سنتی، بسیار تأثیرگذار است.
ارائه آموزش دینی و فرهنگی به گروههای هدف
معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، بابیان اینکه تشکلهای دینی و هیئات مذهبی از دیگر گروههای هدف آموزشهای این نهاد هستند، تأکید کرد: برگزاری دورههای آموزشی برای این قشر به ما کمک میکند تا در راستای رصد فضای حاکم بر هیئتها و مدیریت فرهنگی آنها بتوانیم شاخصهای اصلی را شناسایی و اجرا کنیم که زمینهساز حضور نسل جدیدی از مسئولان هیئتهای مذهبی شد.
دارابی بیان کرد: دیگر گروه هدف آموزشهای سازمان تبلیغات اسلامی معلمان آموزشوپرورش هستند که درباره آموزش آنها تلاشهای بسیار خوبی شکلگرفته که در کنار آموزش فرهنگی و دینی کارکنان دولت در سالهای اخیر در سطح سازمان تبلیغات اسلامی توسط این نهاد در موضوعات مختلف شامل اخلاق اداری و اجتماعی، مهدویت، نماز، فرایض دینی و ... انجامشده است.
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