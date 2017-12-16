روزی به نام «روز هرمزگان» در تقویم ملی نامگذاری شود

نیما صفا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح پیشنهاد روز «هرمزگان» با بیان اینکه استان هرمزگان همچون سایر نواحی ایران دارای تاریخی کهن و نیز فرهنگی بسیار غنی و پر افتخار است و همجواری این استان با خلیج فارس و دریای عمان و نیز موقعیت تجاری و اقتصادی این استان سبب شده تا اهمیت آن دو چندان شود، بیان داشت: اما متاسفانه در سالهای اخیر مجال کمتری برای توجه به مسائل تاریخی، فرهنگی و داشته ها و ظرفیتهای بالقوه این استان وجود داشته، به طوریکه آثار تاریخی، جاذبه های منحصر بفرد گردشگری، پتانسیل فراوان نیروی انسانی و غیره، حتی درون استان نیز مغبون واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: این مغبونیت به گونه ای بوده است که گاها شاهد هستیم هرمزگانی که سرشار از ظرفیتهای گوناگون در ابعاد مختلف است، با توصیفات و تصوراتی کاملا سطحی انگارانه همچون منطقه ای خشک و بیابانی، محلی برای خرید اجناس خارجی، ناحیه ای که در آن برخی مشاغل نامناسب جریان دارد، استانی که آثار تاریخی کمتری نسبت به سایر نقاط ایران دارد (چه اینکه اکثر ابنیه تاریخی استان به علت عدم معرفی درست و غفلتی که در دهه های اخیر گریبانگیر آنها بوده رو به ویرانی نهاده است) و غیره معرفی می شود.

صفا خاطرنشان کرد: حال آنکه واقعیت امر نقطه مقابل این موضوع است و این عدم شناخت صحیح از گنجینه عظیم ظرفیتهایی که بکار گیری صحیح آنها قطعا می تواند تحول ساز باشد و عدم موفقیت ما در معرفی درست ظرفیتهای استانمان اولا سبب شده بسیاری از فرصتهای طلایی آینده ساز این مرز و بوم از دست برود و ثانیا آن گونه که باید حس اعتماد به نفس در میان جوانان که لازمه هر نوع پیشرفتی است در سطح نامطلوبی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این مساله که شاید تا کنون از نگاه بسیاری مغفول مانده یقینا می تواند مصداق عدم توجه به این کلام ژرف و جامعه شناسانه حضرت امیرالمومنین علی (ع) باشد که فرمودند : « مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ هانَت عَلیَهِ شَهَواتُه ُ / کسی که نفس خود را گرامی بدارد، خواستهای نفسانی در نزد او حقیر و بی ارزش خواهد بود ».

این پژوهشگر هرمزگان اظهارداشت: از مدتها پیش با توجه به مطالعاتم در زمینه تاریخ خلیج فارس و به ویژه استان هرمزگان و با توجه به اینکه در تقویم رسمی کشور برخی روزها بر پایه مناسبتهای تاریخی، رسما به عنوان روز یک شهر و یا استان همچون اردبیل به ثبت رسیده است، لذا در میان رویدادهای تاریخی مرتبط با هرمزگان که با کمال تاسف تا کنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، در جستجوی روزی بودم که دارای شاخصه تاریخی و منطقه ای باشد تا به دور از هرگونه دغدغه سیاسی و جناحی، همگی به هرمزگان و تعالی آن بیندیشند.

به گفته صفا، سعی شده است تا با انتخاب روزی به نام هرمزگان محملی باشد تا بتوان با حضور همه مردم این استان، اعم از نخبگان، پژوهشگران، فعالان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزان، صنعتگران، دانشجویان و غیره و البته همیاری ارگانها و سازمانهای دولتی و نیز مردمی، به شکلی آبرومندانه و تاثیر گذار ، داشته ها، توانایی ها، فرصت ها، قابلیت ها، مزیتها و آنچه در گنجینه ناشناخته هرمزگان کهن و پرافتخار وجود دارد اما به هر دلیلی تا کنون به درستی معرفی نشده را به سایر ایرانیان و همچنین دنیا معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در میان برخی وقایع تاریخی رخداده در این استان، دو مورد قابل توجه وجود دارد که نخست روزی است مربوط به دوره ناصرالدین شاه قاجار و اخراج حاکمان و اجاره داران مسقطی از بندرعباس توسط گروهی از بزرگان منطقه که حدود ۱۵۳سال از آن واقعه می گذرد و بیشتر منحصر به شهر بندرعباس و نواحی اطراف آن است و دیگری سالروز آزادسازی بندر گمرون و تسخیر قلعه پرتغالی ها در این بندر توسط سپاهیان دولت مرکزی ایران در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۶۱۴ میلادی برابر با ۳۰ آذرماه سال ۹۹۳ خورشیدی و روزگاران زمامداری «شاه عباس صفوی» که در مقایسه با مورد نخست، هم به لحاظ تقدم تاریخی و هم اهمیت و تاثیرگذاری آن بر سایر نواحی جغرافیایی این استان، از ارجحیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

نیما در توجیه این روز به عنوان روز «هرمزگان» افزود: در این روز با اخراج نیروهای استعمارگر پرتغالی از بندر گمرون ، علاوه بر آنکه شهر جدیدی با عنوان بندرعباس تولد یافت که به زودی توانست قابلیتها و شاخصه ی مرکزیت سیاسی و اقتصادی ناحیه ای که امروزه استان هرمزگان و حتی فراتر از آن خوانده میشود را از خود بروز دهد ، بلکه تا چندین قرن بعنوان بزرگترین و مهمترین بندر تجاری کشور ایران نقش بسزایی در تبادلات تجاری،فرهنگی و روابط سیاسی میان ایران و سایر کشورهای اروپایی ، آسیایی و افریقایی ایفاد کرد.

این حقوقدان و پژوهشگر تاریخ ادامه داد: در اهمیت و تاثیر گذاری این روز در سطحی فراتر از شهر بندرعباس ،باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر جنبه های ذکر شده ، همین بس که از جمله مقدمات و لوازم پایان دادن به سلطه استعمار پرتغال در سراسر خلیج فارس و تسخیر جزیره هرمز توسط سربازان امامقلی خان که حدود ۸ سال بعد از تاسیس شهر بندرعباس رخ داد.

وی ادامه داد: فتح بندر گمرون توسط دولت صفوی بود و چنانچه این بندر فتح نمیشد و امکانات سوق الجیشی همچون قلعه ای جدید به نام «قلعه عباسی» در این شهر ساخته نمیشد و امکان استقرار سربازان امامقلی خان در ساحل مقابل جزیره هرمز به جهت یورش به آنجا فراهم نمیگردید و پرتغالی ها بلحاظ موقعیت نظامی و تهیه ضروریات زندگی از جمله آب و سایر مایحتاجی که از طریق بندر گمرون بدست می آوردند در مضیقه قرار نمیگرفتند ، قطعا واقعه ی مهم فتح جزیره هرمز و اخراج استعمار پرتغال از منطقه نیز با تردید روبرو می شد .

وی در ادامه افزود : با توجه به اهمیت این واقعه و تاثیری که نه فقط بر شهر بندرعباس بلکه بر سایر نواحی و شهرهای تابعه داشته و با عنایت به ضرورت معرفی جنبه های فرهنگی - تاریخی و ظرفیتها و پتانسیل ها سایر شهرستانهای استان هرمزگان و همچنین با توجه به اینکه ممکن است دیگر چنین فرصتی برای اختصاص یافتن یک روز بنام هر یک از شهرستانهای استان پیش نیاید، لذا پیشنهاد می دهم شورای فرهنگ عمومی استان با تصویب روز ۳۰ آذر به عنوان روز «هرمزگان» و پیگیری تصویب آن در شورای فرهنگ عمومی کشور و ثبت آن در پیوست تقویم رسمی، ترتیبی اتخاذ کند تا با همکاری ارگانهای ذیربط و به مدیریت توامان استانداری، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و تاسیس دبیرخانه دائمی، در هفته منتهی به ۳۰ آذر هر سال، این امکان برای هر یک از شهرستانهای استان بوجود آید تا تمامی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، گردشگری، صنعتی، قابلیتهای تولیدی و غیره ی خود را در قالب همایشهای علمی و برپایی نمایشگاه و غیره ، در معرض معرفی قرار دهند و نهایتا منتج به همایش اصلی و اختتامیه در بندرعباس شود.

صفا ضمن اشاره به اینکه پیشنهاد رسمی خود را قبلا طی نامه ای کتبا به استاندار محترم و همچنین حضرت آیت الله نعیم آبادی بعنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ارائه داده است ، افزود البته مدتها پیش از این نیز رایزنی هایی در این خصوص با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و دست اندرکاران هرمزگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله آقای همایون امیرزاده انجام داده است ، ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد بتواند فرصتی را بوجود آورد تا بدور از هر گونه جبهه گیری سیاسی و دسته بندی های گروهی ، همه ی هرمزگانیها از مواهب آن بهره ببرند و شاهد توسعه روز افزون فرهنگی و اقتصادی استان هرمزگان باشیم.