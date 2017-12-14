به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، درحالی‌که بیت‌کوین برخی سرمایه‌گذاران را تقریبا ثروتمند کرده است، یک اقتصاددان کهنه‌کار وال‌استریت، به آن نزدیک هم نمی‌شود.

پیتر بوکوار از لینزی گروپ معتقد است گسترش علاقه به بیت‌کوین، یک جنون کلاسیک است که در نهایت، منجر به ناراحتی فراوانی خواهد شد. او گفت: این یک تعقیب قیمت عظیم بر اساس هیچ و پوچ است.

تحلیل‌گر ارشد شرکت لینزی گروپ در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: اگر قیمت بیت‌کوین همین فردا به ۵۰۰۰۰ دلار یا ۵ دلار برسد، من فکر نمی‌کنم که هیچ‌کدام از این قیمت‌ها، باعث تعجب کسی شود. من متوجه مفهوم آن شده ام؛ یک ارز جایگزین؛ نوع جایگزینی از تبادلات برای دریافت کالاها و خدمات است؛ اما خود قیمت این ارز است که چیزی جز یک حباب تاریخی نیست.

در ۶ ماه گذشته قیمت بیت‌کوین ۵۴۱ درصد افزایش داشته و حالا به بالای ۱۷۱۰۰ دلار جهش کرده است. اوراق سهام بیت‌کوین هم از آغاز تجارتشان در بورس سیبوئه با ۱۲ درصد رشد روبرو شده‌اند.

بوکوار گفت: مشکل است بتوان بیت‌کوین را به عنوان یک ارز جایگزین در نظر گرفت درحالی که طلا هم ارزی جایگزین است. وقتی آن روز فرا برسد که بیت‌کوین سقوط کند من تعجبی نخواهم کرد. استخراج طلا از زیر زمین بسیار سخت‌تر از آن است که یک لپ‌تاپ برداشته و یک ارز دیجیتال جدید تولید کرد.

بوکوار اضافه کرد: و یک آسیب‌پذیری به خصوص هم وجود دارد که بخشی جدایی‌ناپذیر از ارز دیجیتال است؛ می‌توان آن را هک کرد. و به این ترتیب افرادی سکه‌های مجازی خود را از دست می‌دهند.