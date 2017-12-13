اختصاص اعتبارات لازم برای راه اندازی سیستم بیوگاز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل محیط زیست و جمعی از مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سایت بازیافت زباله های کرمانشاه بازدید کردند.

غلامحسین کاظمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به همراه معاون نظارت وپایش و جمعی از مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روند کاری و مشکلات این سایت را بررسی نمودند.

کاظمی بر بهسازی محیط زیست و اختصاص اعتبارات لازم به دستگاههای ذیربط از جمله سازمان همیاری شهرداریها برای راه اندازی سیستم بیوگاز و رفع بوی مشمئزکننده سایت بازیافت تاکید کرد.

در ادامه از فرآیند بازیافت، خروجی شیرابه و حوضچه های آن بازدید بعمل آمد و تسریع در رفع مشکل نیز توسط مسئولین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ضمن هر نوع همکاری دراین خصوص مورد تاکید قرار گرفت.

مسئولین سایت بازیافت، همکاری بیشتری در راستای حفظ محیط زیست از سوی شهرداری، استانداری و سایر ارگان های ذیربط را خواستار شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در زمینه تاثیر برنامه های پایش و نظارتی گفت: بدیهی است با عنایت به اهمیت سنجش و اینگونه بررسی ها در طول شبانه روز در جهت کنترل منابع آلاینده، خود کنترلی صاحبان واحدهای صنعتی وخدماتی در زمینه رفع مشکلات و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست نیز افزایش چشمگیری نسبت به گذشته داشته است.