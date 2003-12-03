روزنامه السفير ادعا كرد: پادشاه اردن حامل پيشنهاد گفتگو ميان بوش و خاتمي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه السفير به نقل از منابع اردني افزود: پادشاه اردن امروز عازم آمريكا مي شود و قرار است مساله گفتگو ميان آمريكا و ايران در سطح سران را در ديدار فردا با بوش بررسي كند.

يك مسوول در كاخ سلطنتي اردن به السفير گفت : پادشاه اردن جنجال بين ايران و آمريكا را بررسي و به بوش ابلاغ خواهد كرد كه در ديدار اخيرش از تهران در سپتامبر گذشته ، آمادگي تهران را براي گفتگوهاي مستقيم ميان بوش و خاتمي احساس كرده است.

پادشاه اردن همچنين موضوع صلح خاورميانه و راهكار عملي براي اجراي نقشه راه و راههاي افزايش مساعده هاي اقتصادي آمريكا به اردن را بررسي خواهد كرد.

عبدالله دوم در راه سفر به واشنگتن روزگذشته در توقف كوتاهي در لندن با توني بلرنخست وزير انگليس ديدار كرد.

