نتایج شنا از نظر فنی قابل دفاع است/شنا برای موفقیت همچنان نیاز به حمایت دارد

وحید مرادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر با بیان این مطلب افزود: هدف گذاری فدراسیون شنا دراعزام 8 شناگر خود به بازی های آسیایی حضور در مرحله فینال بود و با توجه به سطح بسیار بالای مسابقات انتظار بیشتری از تیم جوان ما نمی رفت و تصور می کنم نباید بیش از این هم از شنای ایران با توجه به سابقه و جایگاه خود در شنای آسیا انتظار داشت.

مرادی تصریح کرد: به اعتقاد من کسب جایگاه دوازدهمی آسیا برای شنای ایران اتفاق کوچکی نیست. با وجود اینکه مربیان هدفشان رکوردشکنی دراین مسابقات نبود با این حال شناگران کشورمان توانستند سه رکورد ملی را جابجا کنند و درمجموع تیم شنا از نظر فنی کارنامه قابل دفاعی را از خود بر جای گذاشت.

وی با اشاره به نتایج به دست آمده توسط محمدعلیرضایی در 50 متر قورباغه که امید زیادی به حضور وی در دیدار فینال وجود داشت گفت: اگر علیرضایی در مرحله استارت شروع بهتری داشت حضورش در فینال قطعی بود و حتی او با ثبت رکورد خودش می توانست جزو چهار شناگر برتر آسیا باشد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه پنج ساله فدراسیون شنا را با قدرت ادامه خواهیم داد گفت: حضور در بازیهای آسیایی آغازی بود تا ثابت کنیم شنای ایران توانایی قرار گرفتن بر روی سکوهای آسیایی را دارد و از ابتدا برای راهیابی به فینال برنامه ریزی کرده بودیم و تمام هدف ما این است تا در بازیهای آسیایی چین روی سکوی آسیا بایستیم.

وی با تاکید براینکه باید همچنان از قهرمانان تیم ملی وکادر فنی حمایت کرد افزود: نباید زحمات مربیان و ورزشکاران را طی یک سال گذشته نادیده بگیریم و آنها را مورد بی مهری قرار دهیم. بلکه با حمایت از برنامه های تیم ملی باید با پشت گرمی برای کسب نتایج بهتر تلاش کنیم و اطمینان داشته باشیم تیم شنای ایران در بازی های آسیایی آینده به روی سکو خواهد رفت.