به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت‌های فوتبال لیگ برتر رده سنی امید باشگاه‌های کشور از امروز پنج شنبه آغاز می‌شود و تیم فوتبال امید صبای قم در دیداری خارج از خانه در اهواز برابر حریف خود به میدان خواهد رفت.



تیم‌های فوتبال امید صبای قم و نفت اهواز در حالی امروز در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امید برابر هم به میدان می‌روند که تیم امید صبای قم پس از نیم فصل فاجعه بار و قعرنشینی به دنبال راهی برای بقا در لیگ برتر است.



تیم امید صبای قم در لیگ برتر امید همواره تیمی بوده است که با خطر سقوط دست و پنجه نرم می‌کرده اما شرایط برای صبا رد سال‌های گذشته هرگز به بدی امسال نبوده و صبا برای بقا در لیگ برتر امید باید چهره‌ای کاملاً متفاوت نسبت به نیم فصل اول به نمایش بگذارد.



تیم امید صبای قم در جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر رده سنی امید در جایگاه دوازدهم و آخر جدول قرار گرفته است و در این شرایط، برای باقی ماندن در لیگ برتر ۱۱ مسابقه فرصت دارد که اولین فرصت از این ۱۱ بازی امروز در نبرد برابر نفت اهواز به دست می‌آید.



تیم امید صبای قم در نیم فصل نخست فقط در یک بازی، آن هم در مسابقه خانگی برابر حفاری اهواز طعم برد را چشید اما در اغلب دیدارهای دیگر خود بازنده شد و با کسب ۲ تساوی دیگر، از ۱۱ بازی و ۳۳ امتیاز ممکن فقط ۵ امتیاز کسب کرده است.



فاصله تیم امید صبا با تیم بالاتر از خود که البته این تیم هم در محدوده سقوط به دسته اول قرار دارد ۷ امتیاز است و این موضوع، شرایط ویژه‌ای پیش روی صبا قرار داده است. این در حالی است که وضعیت تیم امید صبا متأثر از تیم بزرگسالان صبا است به طوری که تیم بزرگسالان صبا نیز نیم فصل لیگ دسته اول را در محدوده سقوط به پایان برده است.