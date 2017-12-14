به گزارش خبرنگار مهر، هیات داوران این جشنواره متشکل از محمد سیمزاری، سیدعلی کاشفی خوانساری و حسن دولتآبادی بود که از میان ۳۹ قصهگو، دوازده نفر را به عنوان نفرات برگزیده و شایسته تقدیر معرفی کردند.
بر اساس این خبر، در بخش مربیان کانون آرزوحقیقی از کانون فارس با قصهی «قیچی که دنبال کار میگشت» به عنوان برگزیده معرفی شدو زهرا کرهانی قصه گوی آزاد استان با قصه گلدان خالی شایسته تقدیر شناخته شد.
هدی احمدی از اصفهان با قصهی «سبدی از رنگها»، ملیحه کرمی و قمر غلامیان هر دو از بوشهر به ترتیب با قصههای «گرگ نقاش»، «بزچاق» دیگر برگزیدگان این جشنواره بودند. همچنین داوران قصهی «ببو»، « تاج بلور»، «یک سفر دوستانه»، «دست» به ترتیب از رضا ابراهیمی مربی کانون اصفهان، ژیلا مهندس و بهار ملک پور هردو از استان چهارمحال و بختیاری و آسیه رحمتی از خوزستان را شایسته تقدیر دانستند.
همچنین در بخش قصهگویان رضوی هیات داوران زینب موسوی از خوزستان را با قصه «قشنگترین آرزو» به عنوان برگزیده معرفی کرد.
بر همین اساس هیات داوران در بیانیهای ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در برگزاری این جشنواره بیان کردند اگر قصهگوی توانمندی، قصه مناسب برای اجرا انتخاب نکند همان مقدار ناموفق خواهد بود که یک قصهگو، قصه خوبی را بد اجرا کند و این دو مهم همیشه لازم و ملزوم یکدیگرند.
هیات داوران هم چنین کاربرد تربیتی قصه برای کودکان و نوجوانان، پرهیز از پرداختن به موضوعات خرافی، بهرهمندی از فنون قصهگویی، به کارگیری لحن و کلام قصهگو در اجرا و تسلط را از دیگر موارد مهم عنوان کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله منطقهای بیستمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در حوزه سه کشوری با حضور قصهگویان منتخب استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ آذر ۹۶ در اصفهان برگزار شد.
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