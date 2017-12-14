کشف بیش از یک تن موادمخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ احمد طاهری اظهار داشت: در سلسله عملیات‌های منسجم علیه قاچاقچیان مسلح، ماموران انتظامی شهرستان‌های مهرستان و سراوان یک باند بزرگ را که با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جا به جایی مقادیر متنابهی مواد مخدر به صورت مسلحانه در محورهای فرعی شهرستان سراوان را داشتند، شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه‌روزی، روز گذشته یگان‌های عملیاتی پلیس، ۲ دستگاه خودرو تویوتا متعلق به اعضای این باند را شناسایی و به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

وی با اشاره به ورود قاچاقچیان به کمین پلیس، گفت: سوداگران مرگ پس از ورود به منطقه کمین و مشاهده یگان‌های عملیاتی پلیس، با تغییر مسیر ناگهانی و تیراندازی سمت ماموران قصد فرار از منطقه را داشتند که ماموران پس از هدف قرار دادن لاستیک‌های این خودروها، ضمن دستگیری ۴ قاچاقچی مسلح، یک تن و ۲۰۸ کیلوگرم تریاک و ۵۱ کیلوگرم حشیش را به همراه یک قبضه سلاح کلاش و یک قبضه سلاح کلت کمری کشف کردند.

طاهری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی و رصد مداوم باندهای توزیع کننده مواد مخدر اجازه نخواهد داد این افراد سودجو به اهداف پلید خود دست یابند.