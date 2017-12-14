اردبیل سردترین مرکز استان کشور شناخته شد/ تداوم یخبندان

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان اردبیلی به مدت یک هفته یخبندان و برودت هوا را تجربه کرده اند تا جایی که در هفته گذشته دمای ۲۲ درجه زیر صفر در این استان به ثبت رسید.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر به تجربه دمای زیر صفر در تمامی شهرهای استان طی یک هفته گذشته اشاره کرد.

علی دولتی مهر متذکر شد: در پی بارش برف در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته برودت و هوای سرد در استان حاکم بوده و به ویژه هوای سرد در مناطق مرکزی و جنوبی مشاهده می شود.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اردبیل با ۱۳ درجه زیر صفر به عنوان سردترین مرکز استان به ثبت رسید.

مدیر کل هواشناسی استان تصریح کرد: فرودگاه اردبیل با ۱۱ درجه زیر صفر و خلخال با ۱۲ درجه زیر صفر بعد از اردبیل سردترین مناطق استان هستند.

به گفته دولتی مهر در روزهای آینده همچنان هوای سرد و مه آلود در استان اردبیل پیش بینی شده است.

وی به آغاز وزش باد از عصر روز جمعه اشاره کرد و افزود: وزش باد طی روزهای آینده تداوم خواهد داشت.