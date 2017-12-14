خودنمایی نقش و رنگ در نمایشگاه ملی صنایع دستی

خبرگزاری مهر- خراسان جنوبی: برگزاری نمایشگاه ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز مشتریان و همچنین معرفی توانمندی های واحدهای تولیدی و خدماتی به بازارهای مختلف است و امروزه اهمیت نمایشگاه بر کسی پوشیده نیست و این اهمیت نیز روز به روز در حال گسترش است.

برگزاری نمایشگاه، باعث ایجاد رقابت های سالم داخلی و بین المللی می شود وهمچنین توسعه دهنده گردشگری و اشتغال ملی بوده که گسترش روز افزون آن در توسعه و رونق اقتصادی نقش مهمی دارد.

نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از ابتدای هفته جاری آغاز شده و بازار داغی را در بین مردم ایجاد کرده است و روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می کند. حضور مردم در نمایشگاه حتی در ساعات پایانی شب نیز کاسته نمی شود.

نمایشگاه صنایع دستی استمرار یابد

یکی از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنایع دستی ایفا می کند، افزود: نسل جوان جامعه با صنایع دستی آشنایی نداشته و در اینگونه مکان ها کمک زیادی به معرفی هنرهای سنتی استان و کشور مان می کند.

رضا احمدی با بیان اینکه باید نمایشگاه صنایع دستی استمرار یابد، افزود: صنایع دستی کهن، نشان دهنده فرهنگ و تاریخ مردم بیرجند بوده که باید حفظ شود.

وی با اشاره به محصولات عرضه شده در نمایشگاه بیان کرد: محصولاتی بسیار متنوع و زیبا در نمایشگاه موجود بوده اما باید قیمت آن نیز بررسی شود.

احمدی با بیان اینکه در اولین نمایشگاه ملی صنایع دستی در خراسان جنوبی حضوری نداشتم، افزود: حضور مردم نسبت به سایر نمایشگاه هایی که برگزار می شود، بسیار چشمگیر است.

قیمت بالای محصولات عرضه شده

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: دیدن برخی از صنایع دستی در نمایشگاه مانند قارت بافی برایم تازگی داشت.

زهرا موهبتی با بیان اینکه قیمت محصولات عرضه شده بالا است، گفت: بسیاری از محصولات را انتخاب کرده اما به دلیل قیمت بالا نتوانسته ام بخرم.

وی بیان کرد: همچنین فضای محدود نمایشگاه باعث تردد جمعیت در مسیر می شود که این امر نیز باید چاره اندیشی شود.

موهبتی اظهار کرد: محصولات صنایع دستی به قدری زیبا و جذاب بوده که برای سومین بار است که به این نمایشگاه می آیم.

نمایشگاه در فصول گرم سال برگزار شود

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور گروه های موسیقی در نمایشگاه بسیار زیبا و دلپسند است، افزود: همچنین محصولاتی که عرضه شده بسیار جذاب است.

فاطمه مودی با بیان اینکه اگر این نمایشگاه در فصل گرم سال برگزار شود بسیار مطلوب خواهد بود، افزود: فصل سرما باعث می شود بسیاری از علاقه مندان نتوانند از مسیرهای دور برای دیدن بیایند.

وی حضور سایر استان ها را حائز اهمیت دانست و گفت: این امر باعث آشنایی هنرمندان با یکدیگر شده که خود نیز بر کیفیت محصول تولیدی آن ها می افزاید.

مودی اظهار کرد: باید هنرمندان را برای حضور در این نمایشگاه حمایت کنند تا شاهد حضور بیشتری از هنرمندان بومی استان باشیم.

فروش بالای محصولات در نمایشگاه

یکی از غرفه داران در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی محصولات تولیدی هنرمندان به مردم و مسئولان است.

محسن احسانبخش با بیان اینکه در بسیاری از نمایشگاه های صنایع دستی شرکت کرده، افزود: در این نمایشگاه ها فروش بالایی نیز داشته ام.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه باعث می شود هنرمندان و صنعتگران از محصولات و تجارب یکدیگر استفاده کرده و محصولی مرغوب را تولید کنند.

احسانبخش با اشاره به میزان استقبال مردم از نمایشگاه بیان کرد: خوشبختانه شب به شب حضور مردم در نمایشگاه بیشتر شده که این نشان دهنده رضایت مندی آن ها از نمایشگاه است.

نمایشگاه فرصتی برای بازاریابی

یکی دیگر از غرفه داران در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: صنایع دستی خراسان جنوبی مورد استقبال بسیاری از مردم حتی در دیگر استان ها است.

زهرا زیوری که خود در زمینه تراش سنگ های زینتی ایفای هنر می کند، افزود: خراسان جنوبی بستری مناسب برای ورود به این صنعت است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم نیز از این هنر استقبال زیادی دارند، افزود: باید هنرمندان را مورد حمایت قرار داده تا بتوانیم به درآمد بالایی از سود برسیم.

زیوری با بیان اینکه شرکت در نمایشگاه مزیت های زیادی برای هنرمندان و مردم دارد، افزود: بسیاری از محصولات در این مکان بازاریابی شده و مشتری خود را نیز پیدا می کنند.

فروش ۱۶۵ میلیون تومانی تولیدات هنرمندان در دو روز اولیه نمایشگاه

معاون صنایع دستی خراسان جنوبی هم با اشاره به میزان فروش تولیدات هنرمندان شرکت کننده در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی عنوان کرد: علی رغم اینکه تنها دو شب از شروع نمایشگاه گذشته اما خوشبختانه بیش از ۱۶۵ میلیون فروش داشته ایم.

حسین عباس زاده بیان کرد: بیشترین میزان فروش نمایشگاه مربوط به غرفه های کارگاه نمد استان تهران، چاقو سازی استان زنجان و رودوزی های الحاقی خراسان جنوبی بوده است.

وی عنوان کرد: تبلیغ، یکی از ضرورت‌هایی است که در نمایشگاه‌های صنایع دستی باید به آن توجه شود.

عباس زاده افزود: برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در بین هنرمندان یکی از گام های موثر جهت شناساندن هنر صنایع دستی و خود هنرمند است.

کمبودهای نمایشگاه رفع می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان استقبال مردم از نمایشگاه بیان کرد: خوشبختانه حضور مردم نسبت به سایر نمایشگاه های صنایع دستی بسیار گسترده تر است.

حسن رمضانی با بیان اینکه کمبود فضا یکی از مشکلات پیش رو برای برگزاری نمایشگاه های مختلف از جمله صنایع دستی است، افزود: امید است بتوانیم با رفع این مشکلات در نمایشگاه های آتی، بر میزان رضایت مندی مردم بیفزاییم.

وی بیان کرد: حضور ۲۸ استان کشور در نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی نیز خود بر میزان استقبال مردم افزوده است.

رمضانی بیان کرد: باید حضور هر چه بیشتر هنرمندان و صنعتگران را در نمایشگاه های مختلف فراهم کنیم تا بتوانند راه پیشرفتی در هنر آن ها باشد.

بدون شک برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی نقشی مهم در معرفی محصولات تولیدی استان ایفا کرده و این امر باعث می شود فرهنگ اصیل خراسان جنوبی نیز به نسل های دیگر منتقل شود. از این رو ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی بسیار حائز اهمیت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.