به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، جعفر صفاخواه با بیان اینکه تسهیلات قرض الحسنه به هنرمندان حوزه مشاغل خانگی استان پرداخت می شود، تاکید کرد: سهم سمنان برای پرداخت تسهیلات به هنرمندان مشاغل خانگی، هشت میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه تا کنون بخشی از این تسهیلات به هنرمندان حوزه مشاغل خانگی شاهرود، سرخه، مهدیشهر و گرمسار پرداخت شده است، گفت: پرداخت این تسهیلات همچنان ادامه دارد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با اشاره به اینکه ۱۳۲ طرح مشاغل خانگی در استان برای دریافت تسهیلات، مصوب شده است، افزود: این طرح‌ها در رشته‌های گلیم‌بافی، سفال و سرامیک، جاجیم‌بافی، معرق چوب، زیورآلات سنتی، چادرشب‌بافی، قلمزنی، گوهرتراشی و رودوزی‌های سنتی است.

صفاخواه افزود: چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند در استان سمنان فعالیت دارند که از این تعداد دو هزار نفر در زمینه مشاغل خانگی فعال هستند.