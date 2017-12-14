هزینه قطع درختان باید واقعی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میلانی؛ عضو کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری در بیست و هشتیمن جلسه این کمیسیون، گفت: باید مطالعات در خصوص هزینه های وارده به شهر در اثر قطع یک درخت انجام شود، چرا که درختان مزایای متعددی همچون تولید اکسیژن و غبارگیری برای شهر دارند که با قطع هر درخت، شهر از این مزیت محروم می شود.

وی اظهار داشت: باید خسارت قطع هر درخت به صورت واقعی محاسبه شده و اعلام شود.



عضو شورای شهر تهران به مصوبه حفظ ونگهداری از درختان خیابان ولیعصر (عج) اشاره کرد و گفت: باید گزارش اجرای این مصوبه تهیه شده به طور مرتب به صورت مکتوب به شورا ارائه شود.



میلانی به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و گفت: چشم انداز به گونه ای است که باید هزینه خدمات شهر از طریق عوارض تامین شود و باید مدلی در حوزه سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران برای این موضوع طراحی شود.



وی همچنین به موضوع آب خام اشاره کرد و گفت: موضوع آب خام موضوع بسیار مهمی است و اگر برآورد بر این است که با سازمان مشاور نمی توان این طرح را به جایی رساند خود سازمان راسا وارد عمل شده و آن را تکمیل کند.



عضو شورای شهر تهران بر ضرورت تکمیل شناسنامه باغات شهر تهران تاکید کرد و گفت سامانه های اطلاعاتی به شدت نیازمند این آمار هستند و امیدواریم در سال ۹۷ اطلاعات مربوط به باغات تکمیل شود.



میلانی همچنین به موضوع فرهنگ سازی در حوزه حفظ و گسترش فضای سبز و مشارکت شهروندان در آن تاکید کرد و گفت: این موضوع بحث مهم اجتماعی است و ضرورت دارد تیم کارشناسی جامعه شناس برای آن برنامه ریزی کند.

