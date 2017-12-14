۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

عضو شورای شهر تهران در بازدید از سازمان پارکها، مطرح کرد:

هزینه قطع درختان باید واقعی شود

عضو شورای شهر تهران در بازدید از سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، تاکید کرد هزینه قطع درختان باید واقعی شود تا از عوارض ناشی از آن جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میلانی؛ عضو کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری در بیست و هشتیمن جلسه این کمیسیون، گفت: باید مطالعات در خصوص هزینه های وارده به شهر در اثر قطع یک درخت انجام شود، چرا که درختان مزایای متعددی همچون تولید اکسیژن و غبارگیری برای شهر دارند که با قطع هر درخت، شهر از این مزیت محروم می شود.

وی اظهار داشت: باید خسارت قطع هر درخت به صورت واقعی محاسبه شده و اعلام شود.

عضو شورای شهر تهران به مصوبه حفظ ونگهداری از درختان خیابان ولیعصر (عج) اشاره کرد و گفت: باید گزارش اجرای این مصوبه تهیه شده به طور مرتب به صورت مکتوب به شورا ارائه شود.

میلانی به موضوع اقتصاد شهری اشاره کرد و گفت: چشم انداز به گونه ای است که باید هزینه خدمات شهر از طریق عوارض تامین شود و باید مدلی در حوزه سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران برای این موضوع طراحی شود.

وی همچنین به موضوع آب خام اشاره کرد و گفت: موضوع آب خام موضوع بسیار مهمی است و اگر برآورد بر این است که با سازمان مشاور نمی توان این طرح را به جایی رساند خود سازمان راسا وارد عمل شده و آن را تکمیل کند.

عضو شورای شهر تهران بر ضرورت تکمیل شناسنامه باغات شهر تهران تاکید کرد و گفت سامانه های اطلاعاتی به شدت نیازمند این آمار هستند و امیدواریم در سال ۹۷ اطلاعات مربوط به باغات تکمیل شود.

میلانی همچنین به موضوع فرهنگ سازی در حوزه حفظ و گسترش فضای سبز و مشارکت شهروندان در آن تاکید کرد و گفت: این موضوع بحث مهم اجتماعی است و ضرورت دارد تیم کارشناسی جامعه شناس برای آن برنامه ریزی کند.
 

کد مطلب 4171939
نورا حسینی

