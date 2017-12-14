به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشنده بعدازظهر پنجشنبه در همایش تربیت مربیان با تأکید بر اهمیت طرح توانمندسازی دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی، گفت: این طرح در رابطه با اطلاع‌رسانی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد به آن در مدارس مازندران اجرا می‌شود .

رئیس مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش مازندران، ایجاد مهارت‌های لازم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در دانش‌آموزان امری مهم دانست و بیان داشت: با اجرای این طرح که با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انجام می‌شود، قصد داریم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی اطلاعات لازم را در این زمینه، در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

وی به گروه هدف این طرح اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان، عوامل اجرایی و خانواده‌ها نیز از گروه هدف این طرح محسوب شده که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی شیوه صحیح مقابله با این آسیب یادآوری می‌شود .

رئیس مراقبت در برابرآسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش مازندران ساعت حضور دانش‌آموزان در مدرسه را فرصتی مهم برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی دانست و یادآور شد: هر دانش‌آموز شش ساعت از روز را در مدرسه می‌گذارند که این امر می‌تواند از عوامل موثر در آموزش موارد پیشگیرانه در خصوص آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و مصرف مواد مخدر باشد.

بخشنده خاطرنشان کرد: استمرار در برپایی کارگاه‌های آموزشی در بین دانش‌آموزان، کارکنان فضاهای آموزشی و خانواده می‌تواند موجب افزایش و تقویت مهارت‌های مقابله با این آسیب گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست، فلاح با تاکید بر اینکه رسالت آموزش و پرورش در این زمینه بسیار سنگین است، اظهار داشت: باید با توانمندسازی و اطلاع‌رسانی در خصوص انواع مواد مخدر و آشنایی با مواد محرک دانش‌آموزان و گروه‌های هدف را در این زمینه ایمن کنیم .

این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی نقش خانواده را در جلوگیری از تمایل به مصرف مواد موثر برشمرد و گفت: نقش خانواده در تربیت فرزندان و اطلاع‌رسانی در زمینه عدم گرایش به مصرف مواد مخدر و محرک می‌تواند میزان تمایل به این مواد را تا سطح زیادی کاهش دهد .

وی یادآور شد: برخی خانواده‌ها از اعتیاد فرزندان خود اطلاعی ندارند و این امر موجب می‌شود که پیشگیری و مقابله با آن سخت‌تر شود .