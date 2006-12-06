اردوغان خواستار حمایت آلمان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد،"رجب طیب اردوغان"در گفتگو با " آنجلا مرکل " از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان خواست تا ترکیه را در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت کنند .

نخست وزیر ترکیه در ادامه تصرح کرد : آنکارا تا زمان تحقق عضویت در اتحادیه اروپا با مشکلات متعددی روبرو است که نیاز به کمک دارد.

صدراعظم آلمان نیز در این باره گفت : ترکیه باید به تمام موارد تعیین شده اتحادیه اروپا در مسیر اعمال اصلاحات جامه عمل بپوشاند.

"مرکل" با اشاره به طرح ضرب الاجل 18 ماهه برای ترکیه خاطر نشان کرد : این تصمیم در جهت تسریع در حل مشکلات ترکیه اتخاذ شده است .

"اردوغان" در واکنش به سخنان صدراعظم آلمان گفت : ترکیه هرگونه تعیین ضرب الاجل را رد کرده و خواهان همکاری های لازم در این زمینه است.

فنلاند به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا همچنین پیش از این به ترکیه مهلت داده بود تا تاریخ 6 دسامبر تعهداتش را اجرا کرده و درغیر این صورت، با خطراتی ازجمله دست کم تعلیق کوتاه مدت روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا روبرو

می شود.

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ماه سپتامبر( شهریور) با ارائه پیشنهادی مبنی بر گشایش بنادر ترکیه بر روی قبرس در ازای تبادل تجاری مستقیم این اتحادیه با بخش ترک نشین قبرس، درصدد حل و فصل بن ‌بست موجود برآمد .

مقامهای اتحادیه اروپا اگرچه از اکتبر 2003 میلادی مذاکره بر سر پیوستن ترکیه به این اتحادیه را آغاز کرده اند، اما در عین حال معتقدند که عضویت این کشور به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد .