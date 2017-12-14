برگزاری مراسم هفته پژوهش در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر ،مجموعه هم‌اندیشی‌ها با موضوع «روش‌های پژوهش هنر در ایران: ساختارگرایی در فقدان ایده‌­مندی و مسئله­ محوری» برگزار می‌شود که دبیر علمی آن اسماعیل پناهی و هدف آن بررسی و آسیب‌شناسی روش‌های پژوهش هنر در ایران است.

در این هم اندیشی ها که در شش بخش تخصصی روش های پژوهش، سینما، هنرهای نمایشی، معماری و شهرسازی، موسیقی و تجسمی صورت می‌گیرد، استادان و پژوهشگران برجسته این حوزه ها در دو روز به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.

«پژوهش‌­های هنر­، مسئله­ محوری و ایده­‌مندی»، «پژوهش­‌های هنر، صورت‌بندی­ ساختگی مفاهیم یا فهم پدیدارها و توسعه معرفت هنری»، «پژوهش­‌های هنر، مفهوم‌سازی­‌های غیرمفید یا حل مسائل بومی جامعه ایرانی»، «آسیب­‌شناسی روش‌شناختی مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی هنر»، «بررسی روش‌­شناسانه پایان نامه­‌های کارشناسی ارشد و دکتری هنر»، «پژوهش­‌های هنری و رویکردها و روش­‌های میان­‌رشته­‌ای در ایران»، «جایگاه منابع غیرمکتوب در پژوهش‌های کاربردی هنر» و «پژوهش‌های هنر و تعامل با حوزه­‌های فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصاد، دین و سیاست» از جمله محورهای این هم‌اندیشی به شمار می‌روند.

مجموعه هم‌اندیشی‌های هفته پژوهش روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۸:۳۰ در فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ برگزار می‌شود.