برگزاری مراسم هفته پژوهش در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر ،مجموعه هماندیشیها با موضوع «روشهای پژوهش هنر در ایران: ساختارگرایی در فقدان ایدهمندی و مسئله محوری» برگزار میشود که دبیر علمی آن اسماعیل پناهی و هدف آن بررسی و آسیبشناسی روشهای پژوهش هنر در ایران است.
در این هم اندیشی ها که در شش بخش تخصصی روش های پژوهش، سینما، هنرهای نمایشی، معماری و شهرسازی، موسیقی و تجسمی صورت میگیرد، استادان و پژوهشگران برجسته این حوزه ها در دو روز به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.
«پژوهشهای هنر، مسئله محوری و ایدهمندی»، «پژوهشهای هنر، صورتبندی ساختگی مفاهیم یا فهم پدیدارها و توسعه معرفت هنری»، «پژوهشهای هنر، مفهومسازیهای غیرمفید یا حل مسائل بومی جامعه ایرانی»، «آسیبشناسی روششناختی مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی هنر»، «بررسی روششناسانه پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری هنر»، «پژوهشهای هنری و رویکردها و روشهای میانرشتهای در ایران»، «جایگاه منابع غیرمکتوب در پژوهشهای کاربردی هنر» و «پژوهشهای هنر و تعامل با حوزههای فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصاد، دین و سیاست» از جمله محورهای این هماندیشی به شمار میروند.
مجموعه هماندیشیهای هفته پژوهش روزهای ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۸:۳۰ در فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایینتر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ برگزار میشود.
