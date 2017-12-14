تنها راه حفظ و اداره جامعه و افراد تربیت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنجشنبه در نشست با مسئولین و فرماندهان عقیدتی و روسای کلانتری ها اظهار داشت: هیچ جامعه ای بدون داشتن مبانی تربیت الهی نمی تواند خود و امنیت همه مردم را حفظ کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر در جامعه ای تربیت الهی از بین برود دیگر هیچ کس نمی تواند احساس امنیت کند.

وی اظهار داشت: امام خمینی (ره) در نامه ای که به گورباچف نوشت تذکر داد که چنین ایدئولوژی که مدیریت بدون خداوند است، نمی تواند ماندگار باشد و جامعه و افراد را حفظ کند.

آیت الله علما افزود: نیروی انتظامی یکی از مهمترین نهاد های کشور است که اگر سلامت و تربیت الهی در کارکنان وجود داشته باشد تاثیرات و نتایج آن در همه جامعه مشاهده می شود.