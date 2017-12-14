غفلت از ظرفیت کانون های فرهنگی خراسان جنوبی/ضرورت توجه به مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج‌الشریعه صبح پنج شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان‌جنوبی بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی بر مبنای شاخص‌های موجود در کشور تنظیم و در استان‌ها نیز خط و مشی و وضع خود را مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه مساجد، امامان جماعت، کتابخانه‌ها و سایر امکانات فرهنگی داخل مساجد ظرفیت های عظیمی هستند، افزود: کانون‌های مساجد از بهترین پایگاه‌های مردمی بوده که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.

مروج الشریعه با بیان اینکه می‌توان با فعال کردن کانون های مساجد زیباترین جلوه‌های مشارکت را به نمایش گذاشت، گفت: همچنین باید از امکانات مساجد استفاده جامع، مؤثر و بهتری کرد.

علامت سوال استاندار از عملکرد دستگاه ها در تولید مولفه فرهنگ

استاندار خراسان جنوبی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه دستگاه‌های متولی در حوزه تولید مؤلفه‌های فرهنگ سلامت چقدر کار کرده‌اند، اظهار کرد: دغدغه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت در بخش فرهنگی و سالم سازی جز با مشارکت و نقش آفرینی مردم برد مؤثر و بالایی نخواهد داشت.

وی بیان کرد: اگر در حوزه تولید مؤلفه‌های فرهنگ سلامت اقدامی انجام ندهیم همه شئونات فرزندانمان را می‌گیرند.

مروج الشریعه با بیان اینکه جوانان نسل امروز خاطره‌ای از گذشته این انقلاب ندارند، گفت: اگر هر آنچه را که در قلب و ذهنمان می‌گذرد برای نسل جوان به ویژه خانواده‌ها بیان کنیم، نباید توقع پذیرش آن را داشته باشیم چرا که امروز صحنه‌های تکنولوژی اطلاعات همه چیز ما را می‌برد.

وی گفت: مقام معظم رهبری در سه مقطع از زمان از سه زوایه راجب به هجمه‌های فرهنگی در کشور هشدارهای لازم را داده اند ومجموعه رفتارهای ما بازتاب هایی در درو ن جامعه پیدا می‌کند.

شبکه سازی فرهنگی برمبنای تکنولوژی اطلاعات دستور کار قرار گیرد

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: زمان آن رسیده است که در برخی از روش‌ها، گویش‌ها، نحوه مناسبات و ارتباطات اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی بازنگری عمیق و جدی داشته باشیم چرا که روش‌های موجود قابل تداوم نیست.

وی با بیان اینکه متاسفانه برای تکنولوژی اطلاعات برنامه‌ای نداریم، گفت: باید شبکه سازی فرهنگی بر مبنای تکنولوژی اطلاعات را در دستور کار قرار دهیم و برنامه‌های پرمحتوا ایجاد و نسبت به برقراری ارتباطات مناسب‌تر و حساس‌تر با مردم اقدام کنیم.

مروج الشریعه ادامه داد: اگر به تکنولوژی اطلاعات بی تفاوت باشیم و نتوانیم از بستر فراهم شده به خوبی استفاده کنیم دیگران شروع به فرهنگ سازی می‌کنند.

انجام پیشرفته ترین فناوری اکتشافات برای آب های ژرف

مروج الشریعه با بیان اینکه پیشرفته ترین فناوری‌ها برای اکتشاف آب‌های ژرف در خراسان‌جنوبی در حال انجام است، گفت: به زودی شاهد اتفاقات خوبی در شرق کشور خواهیم بود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: هزار و۵۰۰ نقطه استان برای آب‌های ژرف هدف گذاری شده و پیشرفته ترین اکتشافات برای این آب‌ها در حال انجام است.

مروج الشریعه با بیان اینکه در حوزه سیاست، اقتصاد هم تکنولوژی امری بسیار مهم است، اظهار کرد: تکنولوزی اطلاعات همه شئونات زندگی ما را در بر خواهد داشت.

وی ادامه داد: کدام یک از شبکه‌های فعال در فضای مجازی خراسان جنوبی کلیپی در خصوص ارزش صداقت تولید کرده اند؟

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تکنولوژی اطلاعات با سرعت سرسام‌آوری همه زندگی ما را در بر خواهد گرفت، ادامه داد: آیا تئاتری خوبی در استان تولید شده و یا کلیپی در خصوص پرهیز از نفاق و دورویی تولید شده است؟