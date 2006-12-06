بیشتر وقتم این روزها صرف سرودن هایکو می شود

سید علی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : الان چند سال است که هایکو می گویم و حتی یک هایکو چاپ نکرده ام . الان در بخش تحقیق ، درک و دریافت و سرودن هایکو مشغول به کار هستم .

وی افزود : من هایکوهای ترجمه شاملو را با دقت تمام خوانده ام ، شاید درک آن برای برخی مشکل باید ؛ مشکل از شاملو نیست ، هایکو عنصر کیفی سیال است که نه خواندنی و نه شنیدنی بلکه فقط دیدنی است ؛ چون اساسا هایکو شعر نیست . برخی در سالهای اخیر در مجموعه هایی که منتشر کرده اند قطعاتی هم با عنوان هایکو دارند که با تعاریف دقیق از هایکو فاصله بسیاری دارد .

این شاعر در ادامه گفت : با مطالعه هایکو تصویری در ذهن شکل می گیرد تصور غلطی که از هایکو - در همه دنیا - بوجود آمده این است که هایکو شعر است حتی برخی از شاعران مکزیکی تلاش کرده اند هایکو بسرایند . برداشت غالب از هایکو این است که یک نوع شعر است درحالی که هایکو دعا است در حوزه " ذن ایسم " می دانم .

وی تصریح کرد : هایکو چیزی است که مبدا ژاپنی دارد اما هم اکنون ساخت جهانی پیدا کرده است .

صالحی در مورد شعر معاصر ژاینی در دوره مدرنیسم گفت : شاعران معاصر ژاپنی در قالب هایی مانند : چوکا ، ریو ، تانکا شعرهایی متشر می کنند اما مهم ترین شاعر ژاپنی شخصی است به نام " نیکونی " است بزرگترین هایکوگو است و گاهی هم البته در دیگر قالب های شعری هم قطعاتی سروده است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : جالب این است که قالب های شعرژاپنی بسیار شبیه ساخت و قوالب شعری کلاسیک فارسی است . هایکو شبیه رباعی ، ریو شبیه غزل ، تانکا شبیه قصیده ، چوکا هم شبیه مثنوی در زبان فارسی است .

سراینده مجموعه " دعای زنی در راه " ، یادآور شد : من چندین سال به دنبال جمع آوری منابع مطالعه در زمینه هایکو بودم و چون در زبان فارسی مرجعی برای مطالعه در مورد هایکو نداریم برخی از این منابع را به فارسی برگرداندم .

صالحی در مورد زمان انتشار هایکوهایش گفت : هایکو هایی که می نویسم برای خودم است ، می خواهم خودم هایکو را درک کنم و احساس می کنم که اگر ژاپنی هم بودم همین را می سرودم .