به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۳۲ هواشناسی استان بوشهر و با توجه به افزایش ناپایداری‌های جوی و ورود سامانه بارشی از فردا و تقویت بارندگی‌ها به صورت رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید، طی روزهای جمعه و شنبه آینده، نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی در بیشتر نقاط استان عمدتا در مناطق ساحلی استان هشدار داده می‌شود.

در همین مدت نسبت به وقوع آذرخش و همچنین ریزش تگرگ در مناطق مستعد و ایجاد خسارات در مزارع کشاورزی هشدار داده می‌شود.