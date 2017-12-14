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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

کشاورزان استان بوشهر مراقب خسارت‌های باران و تگرگ باشند

کشاورزان استان بوشهر مراقب خسارت‌های باران و تگرگ باشند

بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نسبت به وقوع بارندگی و خسارت‌های ناشی از آن به کشاورزان استان بوشهر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۳۲ هواشناسی استان بوشهر و با توجه به افزایش ناپایداری‌های جوی و ورود سامانه بارشی از فردا و تقویت بارندگی‌ها به صورت رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید، طی روزهای جمعه و شنبه آینده، نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی در بیشتر نقاط استان عمدتا در مناطق ساحلی استان هشدار داده می‌شود.

در همین مدت نسبت به وقوع آذرخش و همچنین ریزش تگرگ در مناطق مستعد و ایجاد خسارات در مزارع کشاورزی هشدار داده می‌شود.

کد مطلب 4172032

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