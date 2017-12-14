۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود:

بخش جدید سی.سی.یو بیمارستان خاتم شاهرود افتتاح شد

شاهرود _ رئیس دانشگاه آزاد شاهرود از افتتاح بخش جدید بیمارستان خاتم الانبیا (ص) این شهر خبر داد و گفت: برای ساخت این مجموعه ۱.۵میلیارد تومان هزینه شده است.

سید حسین بدیعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بخش جدید سی.سی.یو بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شاهرود با ظرفیت ۱۰ تخت به بهره برداری رسید، ابراز داشت: در ساخت این مجموعه ۷۰۰میلیون تومان بابت اقدامات عمرانی و حدود ۸۰۰میلیون تومان برای تجهیزات در مجموع ۱.۵ میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است.

وی با بیان اینکه بخش جدید سی.سی.یو این بیمارستان با امکانات به روز به وسعت ۴۰۰متر به بهره برداری رسید، افزود: این بخش در کنار آموزش بالینی مناسب می تواند به ارائه خدمات بیشتر به مردم موثر باشد.

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود از افتتاح بخش مهارت های آزمایشگاهی( اسکیل لب) نیز در بیمارستان خاتم خبر داد و ابراز داشت: این بخش با اعتبار حدود ۸۰۰میلیون تومان به بهره برداری رسید که برای اجرای تغییرات اولیه ۳۰۰میلیون تومان هزینه شده است.

بدیعی در ادامه تصریح کرد: در بخش مهارت های آزمایشگاهی ۱.۵میلیارد تومان مولاژ خریداری شد که این تجهیزات کاملا با حالت طبیعی بدن ساخته شده است و در ایران تنها چهار مرکز این تجهیزات را دارند.

وی افزود: در مجموع این دو بخش برای ۲۴نفر اشتغال زایی فراهم خواهد شد که هم اکنون هفت نفر در مرحله عقد قرارداد هستند.

